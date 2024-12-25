Загадывать заветное желание со светлыми мыслями о своем будущем гораздо приятнее в наряде, в котором женщина будет чувствовать себя на все 100, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. В этом вам поможет не только платье, которое идеально подойдет по фигуре, но и правильные цвета.

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Некоторые обращают внимание на те оттенки, которые любит хозяйка года по китайскому календарю Зеленая Змея. Мы же советуем выбирать один из цветов, который будет актуальным в 2025 году.

Зеленый

В новом году в моду войдет оттенок хаки, впрочем насыщенный изумрудный или нежный мятный будет оставаться актуальным. Дизайнеры представили цвет на кожаных вещах, сатине, трикотажные и даже мехе. Выбор такого платья очень выгодно совпадет с цветом, который символизирует тотемное животное года.

Красный

Этот цвет стал символом 2024 года, однако дизайнеры подняли оттенок на новый уровень и дали ему другое прочтение и интересную роль в наших образах. Именно красный является наиболее популярным цветом, в котором встречают Новый год.

Коричневый

Институт цвета Pantone объявил коричневый оттенок "шоколадный мусс" главным оттенком 2025 года, поэтому стоит обратить внимание на красивые платья, которые подойдут для празднования Нового года. Можете выбирать платья в стиле бохо, облегающие модели, блестящие изделия, платья из сатина, кожи или трикотажа.

Белый

Цвета ахроматы будут оставаться на пьедестале всегда, особенно когда это касается праздничного наряда. Платье или костюм в белом цвете гарантирует вам изысканный вид в новогоднюю ночь.

Также обратите внимание на металлические оттенки – золотистый и серебристый, без которых не обходится ни один Новый год. Они прочно ассоциируются с праздничной порой, поэтому точно впишутся для домашнего застолья или похода в ресторан.