Стиль Cherry Girl: этот тренд покорит всех в 2025 году

Оттенком этого сезона однозначно можно считать насыщенный вишневый. В частности, именно этот цвет многие бренды использовали для своих коллекций. В качестве примера можно привести Gucci и Valentino.

В моде не просто темно-вишневый. Трендовой является именно эстетика Cherry Girl, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Что такое стиль Cherry Girl

Стиль Cherry Girl вдохновлен эстетикой pin-up, которая была актуальна в 40-х и 50-х. Его современная интерпретация приобрела более изящный вид.

Безусловно, вишню можно назвать символом уверенности и сексуальности. Этот элемент в свое время стал важной частью поп-культуры.

Темно-вишневый в эстетике Cherry Girl это не только об одежде. Такой цвет также становится частью макияжа и даже – парфюмированного гардероба.

Как примерить тренд Cherry Girl

Не стоит одеваться в темно-вишневый с ног до головы. Попробуйте сделать акцентными лишь несколько элементов. К примеру: ногти, аксессуары или обувь.

Обратите внимание! Создать темно-вишневый акцент можно и с помощью макияжа.