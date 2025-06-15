В моді не просто темно-вишневий. Трендовою є саме естетика Cherry Girl, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Що таке стиль Cherry Girl

Стиль Cherry Girl натхненний естетикою pin-up, яка була актуальною у 40-х і 50-х. Його сучасна інтерпретація набула витонченішого вигляду.

Безумовно, вишню можна назвати символом впевненості та сексуальності. Цей елемент у свій час став важливою частиною попкультури.

Темно-вишневий в естетиці Cherry Girl це не тільки про одяг. Такий колір також стає частиною макіяжу та навіть – парфумованого гардероба.

Як приміряти тренд Cherry Girl

Не варто вдягатися у темно-вишневий з ніг до голови. Спробуйте зробити акцентними лише декілька елементів. До прикладу: нігті, аксесуари або взуття.

Зверніть увагу! Створити темно-вишневий акцент можна і за допомогою макіяжу.