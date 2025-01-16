Брюки парашюты возвращаются в тренды: добавляйте их уже в свой гардероб

В 2024 году джинсы вытеснили все возможные брюки или юбки и были фаворитами всех образов. Но уже в этом году лидер среди всех фасонов – мешковатые джинсы, уступают брюкам парашютам, которые снова возвращаются в моду.

Мода циклична, поэтому дизайнеры решили напомнить всем нам о штанах, которые носила еще в 90-х годах Дженнифер Энистон, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Последние полтора года происходит ребрендинг брюк-парашютов. Это по-сути, брюки карго из плащевого материала. Свое название они получили из-за мешковатости и воздушности, потому что изготавливаются из нейлона, хлопка или полиэстера.

Эти штаны любят туристы, потому что они практичны, удобные и функциональные. А вот модницы не обращали на эти штаны определенный промежуток времени внимания. Теперь тренды претерпевают изменения, поэтому парашюты становятся модным нововведением, которые идеально впишутся с ботинками-челси под куртку-косуху или кроссовки и мешковатую футболку. Также удачно они будут носиться с различными свитшотами.

Стилисты советуют выбирать брюки-парашюты с низкой посадкой в базовом черном, бежевом или сером цвете. Уже весной в тренды войдет оттенок хаки, поэтому этот цвет тоже не стоит обходить вниманием.



Брюки парашюты снова будут в моде / Фото Pinterest



Брюки парашюты тренд весны / Фото Pinterest

Модель имеет свободный крой и фиксируется на щиколотках с помощью резинки. Ее можно ослаблять, чтобы сделать штанину свободной, или, наоборот, затягивать, чтобы немного сузить их. Брюки полностью принадлежат спортивной эстетике, поэтому довершать их можно легкими панамами или бейсболками.

Если хотите полностью окунуться в эстетику 90-х, то вдохновляйтесь образами Дженнифер Энистон, которая носила их с майками и обтягивающими футболками. Британская модница Рози Хантингтон-Уайтли решила добавить таким брюкам современности, поэтому стилизовала их даже с босоножками на каблуках, закидывая сверху на плечи свитер.



Брюки парашюты снова будут в моде / Фото Pinterest



Брюки парашюты – тренд весны / Фото Pinterest

Тина Кароль несколько лет назад носила белые брюки-парашюты с классической черной футболкой и светлыми кроссовками и даже стилизовала с коротким бра, чтобы продемонстрировать стройную фигуру и пресс.



Брюки парашюты снова будут в моде / Фото Pinterest



Брюки парашюты снова будут в моде / Фото Pinterest

Вариантов ношения таких штанов – множество, поэтому добавляйте их в свой гардероб и пробуйте комбинировать различные интересные варианты.