Есть даже экзамен: в тикток показали, как можно стать настоящей русалкой

Русалки – это мифические существа, которых обожают в разных уголках мира. Некоторые люди даже стремятся быть на них похожими.

И оказывается, что это вполне возможно. Как выглядят курсы русалок и что нужно знать, чтобы быть одной из них, рассказываем далее.

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Как стать настоящей русалкой

Чтобы стать сертифицированной русалкой, нужно пройти специальные курсы. Одни из них проходят в Сингапуре. Об этом в своем тикток рассказал пользователь @thetropicalmerman, который уже прошел обучение.

Во время курса будущих русалок учат правильно двигаться, позировать и плавать. Участникам даже выдают специальные хвосты, чтобы они могли почувствовать себя настоящими русалками.

Как проходят курсы русалок: смотрите видео

Однако это еще не все. Всех участников также учат правильно дышать под водой, делать трюки и обязательной частью является оказание первой помощи.

Курсы проходят под наблюдением сертифицированных международных инструкторов. В конце обучения есть даже экзамен, успешно сдав который можно получить звание сертифицированной русалки.