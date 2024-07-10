Есть даже экзамен: в тикток показали, как можно стать настоящей русалкой
Источник:The Tropical Merman
Русалки – это мифические существа, которых обожают в разных уголках мира. Некоторые люди даже стремятся быть на них похожими.
И оказывается, что это вполне возможно. Как выглядят курсы русалок и что нужно знать, чтобы быть одной из них, рассказываем далее.
К теме Жуткие трансформации, от которых перехватывает дух: девушка создает "ужасный" макияж
Как стать настоящей русалкой
Чтобы стать сертифицированной русалкой, нужно пройти специальные курсы. Одни из них проходят в Сингапуре. Об этом в своем тикток рассказал пользователь @thetropicalmerman, который уже прошел обучение.
Во время курса будущих русалок учат правильно двигаться, позировать и плавать. Участникам даже выдают специальные хвосты, чтобы они могли почувствовать себя настоящими русалками.
Как проходят курсы русалок: смотрите видео
Однако это еще не все. Всех участников также учат правильно дышать под водой, делать трюки и обязательной частью является оказание первой помощи.
Курсы проходят под наблюдением сертифицированных международных инструкторов. В конце обучения есть даже экзамен, успешно сдав который можно получить звание сертифицированной русалки.