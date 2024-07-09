Это на собственном примере доказывает блогер Холли Мюррей. В своем блоге она демонстрирует действительно ужасающие перевоплощения.

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Жуткие, но захватывающие перевоплощения

Холли Мюррей – тикток-блогер, которая имеет более 12,8 миллиона подписчиков. Она создает макияжи, с помощью которых перевоплощается в различных персонажей и звезд. Одним из самых любимых типом трансформаций для Холли Мюррей есть жуткие герои, будто из фильмов ужасов, которые блогерка повторяет чаще всего.

Так, одним из самых популярных видео, которое посмотрели более 163,8 миллиона пользователей, является перевоплощение в Пеннивайза – клоуна, главного антагониста романа Стивена Кинга и фильма "Оно". Холли Мюррей приложила немало усилий, потратив на создание образа около 16 часов.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Блогерша перевоплотилась в Пеннивайза: смотрите видео

Также Холли Мюррей смогла воссоздать образ Голума – персонажа романов "Хоббит" и "Властелин Колец". Блогерша даже воссоздала жидкие волосы героя. К слову, это перевоплощение также собрало более 181,9 миллиона просмотров.

Холли Мюррей перевоплотилась в Голума: смотрите видео

Еще один жуткий образ клоуна блогерша воспроизводила перед Рождеством. Так, Холли Мюррей придумала образ "конфетного клоуна".

"Конфетный клоун" от Холли Мюррей: смотрите видео

Блогерша создала и образ трипофобии – это страх перед кластерными отверстиями, то есть скоплениями отверстий. Холли Мюррей потратила 17 часов на визуализацию образа одного из страхов.

Как бы выглядела трипофобия: смотрите видео

Переосмысливает блогер и вымышленных персонажей компьютерных игр. Недавно визажистка повторила образ популярного монстра Хаги Ваги. К слову, несмотря на страшное лицо игрушки с Хаги Ваги стали очень популярными.

Хаги Ваги в перевоплощении блогера: смотрите видео

Одним из крайних перевоплощений, которое опубликовала блогер, является вымышленный персонаж из мультсериала "Телепузики" – По. Правда, герой детских мультфильмов совсем не милый, а наоборот – внушает только страх.

Страшный телепузик По: смотрите видео

Чтобы создать такие жуткие, но захватывающие образы, Холли Мюррей тратит минимум часов 10. Дело в том, что блогерка работает над образом, повторяя малейшие детали. Очевидно, именно поэтому она имеет многомиллионную аудиторию, которая каждый раз восхищается перевоплощениями и оставляет тысячи комментариев.