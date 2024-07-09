Це на власному прикладі доводить блогерка Холлі Мюррей. У своєму блозі вона демонструє дійсно страхітливі перевтілення.

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Моторошні, але захопливі перевтілення

Холлі Мюррей – тікток-блогерка, яка має понад 12,8 мільйона підписників. Вона створює макіяжі, за допомогою яких перевтілюється у різних персонажів та зірок. Одним із найулюбленіших типом трансформацій для Холлі Мюррей є моторошні герої, ніби з фільмів жахів, які блогерка повторює найчастіше.

Так, одним з найпопулярніших відео, яке переглянули понад 163,8 мільйона користувачів, є перевтілення в Пеннівайза – клоуна, головного антагоніста роману Стівена Кінга та фільму "Воно". Холлі Мюррей доклала чимало зусиль, витративши на створення образу близько 16 годин.

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Блогерка перевтілилася у Пеннівайза: дивіться відео

Також Холлі Мюррей змогла відтворити образ Ґолума – персонажа романів "Гобіт" та "Володар Перснів". Блогерка навіть відтворила рідке волосся героя. До слова, це перевтілення також зібрало понад 181,9 мільйона переглядів.

Холлі Мюррей перевтілилася в Ґолума: дивіться відео

Ще один моторошний образ клоуна блогерка відтворювала перед Різдвом. Так, Холлі Мюррей вигадала образ "цукеркового клоуна".

"Цукерковий клоун" від Холлі Мюррей: дивіться відео

Блогерка створила й образ трипофобії – це страх перед кластерними отворами, тобто скупченнями отворів. Холлі Мюррей витратила 17 годин на візуалізацію образу одного зі страхів.

Який би вигляд мала трипофобія: дивіться відео

Переосмислює блогерка і вигаданих персонажів комп'ютерних ігор. Нещодавно візажистка повторила образ популярного монстра Хагі Вагі. До слова, попри страшне обличчя іграшки з Хагі Вагі стали дуже популярними.

Хагі Вагі в перевтіленні блогерки: дивіться відео

Одним із крайніх перевтілень, яке опублікувала блогерка, є вигаданий персонаж з мультсеріалу "Телепузики" – По. Щоправда, герой дитячих мультфільмів зовсім не милий, а навпаки – вселяє лише страх.

Страхітливий телепузик По: дивіться відео

Щоб створити такі моторошні, але захопливі образи, Холлі Мюррей витрачає щонайменше годин 10. Річ у тім, що блогерка працює над образом, повторюючи найменші деталі. Вочевидь, саме тому вона має багатомільйонну аудиторію, яка кожного разу захоплюється перевтіленнями та залишає тисячі коментарів.