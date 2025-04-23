Эта обувь не является чем-то новым, однако ее очень активно начинают носить все модницы, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Слингбеки способны превратить обычный образ на основе белой футболки и джинсов в аутфит "богатой девушки".

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Туфли являются легкими и комфортными, а благодаря маленькому каблуку они не утяжеляют ноги во время ходьбы. Слингбеки активно носят украинские и мировые инфлюенсеры, демонстрируя на себе удобство этой обуви.

Эти туфли делают осанку лучше, а фигуру более стройной, при этом без ощутимой нагрузки на позвоночник. А еще польза слингбэков заключается в том, что пятка в них остается открытой, поэтому это минимизирует риск натирания и запревания, особенно в жаркие дни.

Красиво смотрится образ с классическими голубыми джинсами и белой блузой с добавлением слингбэков. Также их можно носить с жилеткой и джинсами, или разнообразными юбками, платьями или брюками.

Если в вашем гардеробе еще нет слингбеков, тогда советуем обратить внимание на черный цвет, который будет подходить абсолютно ко всему. Также рекомендуем выбрать стильные бордовые слингбеки из лакированного материала или голубые туфли из денима. Все три варианта идеально подойдут к любым летним аутфитам.

В этот список можно добавить еще другие варианты обуви, если большинство из перечисленных пар уже есть в вашем гардеробе. Недавно в нашем материале мы рассказали о 5 пар летней обуви, которые будут в тренде в этом сезоне.