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Lady Советы для Lady Так пахнет весна: какие духи стоит приобрести уже в апреле
6 апреля, 21:20
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Так пахнет весна: какие духи стоит приобрести уже в апреле

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Весна – идеальное время для смены парфюма.
  • Рекомендуемые ароматы для весны: Dior J'adore, Jo Malone London English Pear & Freesia, Hermes Un Jardin sur le Nil, Yves Saint Laurent Mon Paris.

Весна – прекрасное время для перемен и обновлений. В том числе это отличный повод сменить парфюм.

В это время года стоит отдавать предпочтение свежим и цветочным ароматам. Ведь именно эти запахи ассоциируются с наступлением весны, пишет 24 Канал.

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Какие духи стоит приобрести весной

Dior J'adore

Этот парфюм пахнет цветами, расцветающими весной. В нем очень чувствуются груша, кедр, жасмин, роза, магнолия. Такая композиция дарит ощущение обновления и свежести.


Какие есть духи с запахом весеннего сада / Фото Pinterest

  • Верхние ноты: груша, дыня, магнолия, персик, мандарин, бергамот.
  • Средние ноты: тубероза, жасмин, ландыш, фрезия, роза, орхидея, слива, фиалка.
  • Базовые ноты: кедр, ежевика, ваниль, мускус.

Jo Malone London English Pear & Freesia

Благодаря этому парфюму можно почувствовать весенний сад. Это аромат для тех, кто ищет легкость и фруктовую свежесть в сочетании с нежными цветами.


Какие есть духи с цветочным ароматом / Фото Pinterest

  • Верхние ноты: груша, дыня.
  • Средние ноты: роза, фрезия.
  • Базовые ноты: мускус, пачули, ревень, амбра.

Hermes Un Jardin sur le Nil

Если вы хотите ощутить запахи весенней природы, этот парфюм точно подойдет. Легкий, свежий и одновременно тропический, он дарит ощущение прогулки по цветущему саду у реки. Аромат, который прекрасно подходит для теплых, солнечных дней.


Какие есть духи с цветочными и фруктовыми нотами / Фото Pinterest

  • Верхние ноты: морковь, помидор, зеленый манго, грейпфрут.
  • Средние ноты: лотос, тростник, пион, апельсин, гиацинт.
  • Базовые ноты: мускус, ирис, ладан, корица, лабданум.

Yves Saint Laurent Mon Paris

Этот аромат излучает романтичность и нежность. Он сочетает в себе яркие ягодные ноты, а также роскошную розу, которая придает композиции глубины.


Какие есть духи с ароматом пиона / Фото Pinterest

  • Верхние ноты: груша, апельсин, малина, клубника, тангерин, бергамот.
  • Средние ноты: пион, жасмин, дурман, апельсиновый цвет.
  • Базовые ноты: кедр, пачули, ваниль, мох, мускус.