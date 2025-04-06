Так пахнет весна: какие духи стоит приобрести уже в апреле

Весна – прекрасное время для перемен и обновлений. В том числе это отличный повод сменить парфюм.

В это время года стоит отдавать предпочтение свежим и цветочным ароматам. Ведь именно эти запахи ассоциируются с наступлением весны, пишет 24 Канал.

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Какие духи стоит приобрести весной

Dior J'adore

Этот парфюм пахнет цветами, расцветающими весной. В нем очень чувствуются груша, кедр, жасмин, роза, магнолия. Такая композиция дарит ощущение обновления и свежести.



Какие есть духи с запахом весеннего сада / Фото Pinterest

Верхние ноты: груша, дыня, магнолия, персик, мандарин, бергамот.

груша, дыня, магнолия, персик, мандарин, бергамот. Средние ноты: тубероза, жасмин, ландыш, фрезия, роза, орхидея, слива, фиалка.

тубероза, жасмин, ландыш, фрезия, роза, орхидея, слива, фиалка. Базовые ноты: кедр, ежевика, ваниль, мускус.

Jo Malone London English Pear & Freesia

Благодаря этому парфюму можно почувствовать весенний сад. Это аромат для тех, кто ищет легкость и фруктовую свежесть в сочетании с нежными цветами.



Какие есть духи с цветочным ароматом / Фото Pinterest

Верхние ноты: груша, дыня.

груша, дыня. Средние ноты: роза, фрезия.

роза, фрезия. Базовые ноты: мускус, пачули, ревень, амбра.

Hermes Un Jardin sur le Nil

Если вы хотите ощутить запахи весенней природы, этот парфюм точно подойдет. Легкий, свежий и одновременно тропический, он дарит ощущение прогулки по цветущему саду у реки. Аромат, который прекрасно подходит для теплых, солнечных дней.



Какие есть духи с цветочными и фруктовыми нотами / Фото Pinterest

Верхние ноты: морковь, помидор, зеленый манго, грейпфрут.

морковь, помидор, зеленый манго, грейпфрут. Средние ноты: лотос, тростник, пион, апельсин, гиацинт.

лотос, тростник, пион, апельсин, гиацинт. Базовые ноты: мускус, ирис, ладан, корица, лабданум.

Yves Saint Laurent Mon Paris

Этот аромат излучает романтичность и нежность. Он сочетает в себе яркие ягодные ноты, а также роскошную розу, которая придает композиции глубины.



Какие есть духи с ароматом пиона / Фото Pinterest