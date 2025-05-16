С одной стороны, у вас недостаточно близкие отношения, чтобы поздравления были полны личного. С другой – сказать несколько приятных слов знакомому человеку на его праздник все же хочется.

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Оригинальные поздравления, которые прекрасно подойдут для вашей коллеги, однокурсницы или другой знакомой вы сможете найти в подборке 24 Канала.

Как поздравить с Днем рождения знакомую женщину

С Днем рождения! Желаю, чтобы вокруг тебя всегда были светлые, добрые люди. Пусть душа расцветает от радости, а сердце всегда знает, что оно любимое. Успехов, гармонии и внутреннего света!

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Поздравляю с праздником! Пусть каждый год твоей жизни приносит только новые свершения, мудрость и счастье. Желаю нежных объятий, искренних разговоров и теплых вечеров. Пусть судьба будет благосклонна к тебе!

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Поздравляю с днем рождения! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для радости, вдохновения и гармонии. Пусть судьба щедро дарит тебе светлые дни и теплые встречи. Здоровья, любви и осуществления всех замыслов!

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Как поздравить однокурсницу с Днем рождения / Фото Pexels

С праздником! Пусть каждый день будет наполнен светом, а каждый миг – добром. Желаю внутреннего спокойствия, крепкого здоровья и всегда счастливых новостей!

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Поздравляю с Днем рождения! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда хватало радости, вдохновения и энергии. Пусть глаза сияют от счастья, а душа поет от удовольствия. Желаю гармонии, красоты и мира!

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С Днем рождения! Желаю тебе душевного спокойствия, женского счастья и радости в каждом мгновении. Пусть здоровье будет крепким, а сердце открытым к любви.

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С Днем рождения! Желаю тебе счастья в каждом дне. Пусть жизнь дарит тебе незабываемые мгновения и добрых людей рядом. Радости тебе и любви!

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Варианты поздравлений для коллеги с Днем рождения / Фото Pexels

Счастливого Дня рождения! Пусть жизнь дарит тебе только приятные сюрпризы. Желаю женского счастья, уюта в доме и крепкого здоровья. Пусть все дороги ведут к добру!

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С Днем рождения! Желаю, чтобы красота твоего сердца отражалась во всем, что тебя окружает. Пусть будет много радости, любви и тепла. И чтобы каждый день приносил что-то хорошее и новое!

