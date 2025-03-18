Универсальная трендовая прическа с которой вы будете выглядеть стильно целый день: она подойдет всем

Коса – универсальная стильная прическа, которая подходит всем. Это и не удивительно, ведь вариаций ее плетений существует масса.

Сейчас в тренде легкие косы. Такая прическа выглядит слегка небрежно, но в этом есть особый шарм, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какие косы в моде в 2025 году

Двойные косы

Эти косы выглядят очень экзотично. Визуально такое плетение кажется тяжелым. Однако на самом деле выполнить его очень просто.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Классические косы

Конечно, классика никогда не выходит из моды. Однако сделать такую косу более привлекательной можно очень просто. Для этого необходимо лишь немного изменить формат плетения.

Dragon Braid

Коса, визуально напоминающая хвост дракона в тренде не первый год. Такая прическа не только стильная, а еще и очень практичная.

Французская коса набок

Такая коса идеально подходит для девушек, которые имеют челку, но хотят изменить амплуа. Благодаря этой прическе ваши волосы визуально будут выглядеть гораздо объемнее.

Rapunzel Hairstyle

Коса в стиле принцессы Рапунцель подарит настоящее весеннее настроение. Это классическая, знакомая нам с детства, "мальвинка".

Обратите внимание! Дополнить эту прическу можно искусственными цветами, лентами и разнообразными украшениями.