Какую верхнюю одежду купить весной: 5 лучших вариантов

Уже через месяц начнется новый сезон, а это значит, что время искать для себя верхнюю одежду, которая заменит шубу, пуховик и дубленку. Бренды представили немало стильных вариантов, поэтому предлагаем вдохновиться порцией красивых нарядов.

Если вы уже немного устали от классических или кожаных тренчей и оверсайза, то стоит обратить внимание на несколько горячих трендов верхней одежды, которые появятся в моде уже весной 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Cospopolitan.

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Куртка из замши

В противовес коже выбирайте для себя замшевую куртку или плащ, вдохновленную ретро-эстетикой с круглыми или острыми акцентными воротничками. Такую верхнюю одежду можно легко совместить с любым нарядом в базовых цветах.



Стильная верхняя одежда на весну / Фото Cosmopolitan

Классическое пальто

Остановите свое внимание весной на лаконичной верхней одежде. Делайте ставку на чистый силуэт и линии, монохром и отсутствие декора. Классическое минималистичное пальто станет отличной инвестицией в базовый гардероб.



Модная верхняя одежда на весну / Фото Cosmopolitan

Пушистые шубки

С приходом теплого сезона мода на пушистые шубки продолжится. Обращайте внимание на легкие варианты из искусственного меха, которые можно будет без проблем носить в солнечную погоду.



Стильная верхняя одежда на весну / Фото Cosmopolitan

Спортивные куртки

Предыдущие сезоны особенно популярным был бомбер, а уже в этом году его можно заменить на спортивную куртку. Эта вещь появилась на подиуме Dior и Bottega Veneta, поэтому можете смело добавлять ее в свой гардероб.



Модная верхняя одежда на весну / Фото Cosmopolitan

Острые воротнички на куртках

Маленькая и незначительная деталь, как воротничок, может кардинально изменить образ. Этой весной стоит выбирать острые воротнички, которые придадут образам нотки ретро-стиля. Модные кожанки 2025 года тоже будут с острыми воротничками.



Стильная верхняя одежда на весну / Фото Cosmopolitan