Якщо ви вже трохи втомилися від класичних чи шкіряних тренчів та оверсайзу, то варто звернути увагу на кілька гарячих трендів верхнього одягу, які з'являться в моді вже навесні 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Cospopolitan.

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Куртка із замші

На противагу шкірі обирайте для себе замшеву куртку чи плащ, натхненну ретро-естетикою з круглими чи гострими акцентними комірцями. Такий верхній одяг можна легко поєднати з будь-яким вбранням в базових кольорах.



Стильний верхній одяг на весну / Фото Cosmopolitan

Класичне пальто

Зупиніть свою увагу навесні на лаконічному верхньому одязі. Робіть ставку на чистий силует та лінії, монохром та відсутність декору. Класичне мінімалістичне пальто стане чудовою інвестицією в базовий гардероб.



Модний верхній одяг на весну / Фото Cosmopolitan

Пухнасті шубки

З приходом теплого сезону мода на пухнасті шубки продовжиться. Звертайте увагу на легкі варіанти зі штучного хутра, які можна буде без проблем носити в сонячну погоду.



Стильний верхній одяг на весну / Фото Cosmopolitan

Спортивні куртки

Попередні сезони особливо популярним був бомбер, а вже цього року його можна замінити на спортивну куртку. Ця річ з’явилася на подіумі Dior та Bottega Veneta, тож можете сміливо додавати її до свого гардероба.



Модний верхній одяг на весну / Фото Cosmopolitan

Гострі комірці на куртках

Маленька й незначна деталь, як комірець, може кардинально змінити образ. Цієї весни варто обирати гострі комірці, які нададуть образам нотки ретро-стилю. Модні шкірянки 2025 року теж будуть з гострими комірцями.



Стильний верхній одяг на весну / Фото Cosmopolitan