Чем заменить пуховик зимой: стилист назвала 7 альтернатив

Пуховик самая желанная вещь в зимнюю пору, впрочем проходить в нем все 3 месяца будет достаточно сложно, поэтому стоит найти несколько альтернатив, чтобы оставаться в тепле, но при этом стильно выглядеть.

Такую неизменную вещь как пуховик, можно легко заменить на теплую, удобную и универсальную верхнюю одежду, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилиста Татьяны Шевченко.

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Девушки зимой хотят не только комфортно одеваться, но и выглядеть при этом стильно, поэтому вот несколько вариантов вещей, которые смогут заменить вам пуховик.

Пальто с манишкой или тоненькой курткой

Для тех, кто любит пальто и не сможет без них даже зимой, есть легкая утепленная куртка или манишка под пальто, которая сохранит тепло и будет элегантно выглядеть.



Красивая верхняя одежда на зиму / Фото Pinterest

Шерстяное пальто

Этот вариант пальто – классика, которая всегда будет актуальной. Стилист советует выбирать вещь с составом шерсти от 70% – это гарантирует тепло и комфорт. Чтобы в холодные дни не было холодно в пальто, одевайте под низ теплые свитера и кардиганы.



Эффектная верхняя одежда на зиму / Фото Pinterest

Парка

Девушкам, которые любят кэжуальный стиль рекомендуется выбирать современные минималистичные парки из высокотехнологичных материалов, которые смогут обеспечить тепло и комфорт.



Красивая верхняя одежда на зиму / Фото Pinterest

Дубленка

Теплую дубленку на зиму любят все девушки. Она может быть короткой или длинной, выбирайте то, что нравится вам больше всего. Дубленка считается самым стильным выбором верхней одежды для морозной зимы.



Модная верхняя одежда на зиму / Фото Pinterest

Шуба из искусственного меха

Такие шубы являются модными, теплыми и экологическими. Подходит эта вещь для любых погодных условий и добавляет образам эффектности и элегантности.



Красивая верхняя одежда на зиму / Фото Pinterest

Шуба из объемной шерсти

Стилист отмечает, что шуба из объемной шерсти – это роскошный и трендовый выбор на ближайшие годы. Она выглядит эффектно, греет даже в мороз и добавляет особого шарма зимним образам.



Стильная верхняя одежда на зиму / Фото Pinterest

Шерстяное пальто-пиджак

Эта верхняя одежда подходит для тех женщин, которые водят авто. В холодные дни эту вещь надо обязательно дополнить шарфом. Выбирайте шерстяное пальто-пиджак для теплой зимы, когда захочется выглядеть стильно и сдержанно.



Красивая верхняя одежда на зиму / Фото Pinterest

Вся эта верхняя одежда удачно сочетается с базовыми вещами: гольфами, свитерами, лосинами, джинсами, уггами, сапогами до колен или ботинками челси. Также не забывайте в зимнюю пору дополнять образы головными уборами, к примеру, шапкой бини, панамой или интересными наушниками с мехом.