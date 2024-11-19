Таку незмінну річ як пуховик, можна легко замінити на теплий, зручний та універсальний верхній одяг, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Тетяни Шевченко.

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Дівчата взимку хочуть не лише комфортно одягатися, але й виглядати при цьому стильно, тому ось кілька варіантів речей, які зможуть замінити вам пуховик.

Пальто з маніжкою або тоненькою курткою

Для тих, хто любить пальта й не зможе без них навіть взимку, є легка утеплена куртка чи маніжка під пальто, яка збереже тепло й буде елегантно виглядати.



Красивий верхній одяг на зиму / Фото Pinterest

Вовняне пальто

Цей варіант пальта – класика, яка завжди буде актуальною. Стилістка радить обирати річ зі складом вовни від 70% – це гарантує тепло та комфорт. Щоб у холодні дні не було холодно в пальто, одягайте під низ теплі светри та кардигани.



Ефектний верхній одяг на зиму / Фото Pinterest

Парка

Дівчатам, які люблять кежуальний стиль рекомендовано обирати сучасні мінімалістичні парки з високотехнологічних матеріалів, які зможуть забезпечити тепло та комфорт.



Красивий верхній одяг на зиму / Фото Pinterest

Дублянка

Теплу дублянку на зиму люблять всі дівчата. Вона може бути короткою чи довгою, обирайте те, що подобається вам найбільше. Дублянка вважається найстильнішим вибором верхнього одягу для морозної зими.



Модний верхній одяг на зиму / Фото Pinterest

Шуба зі штучного хутра

Такі шуби є модними, теплими та екологічними. Підходить ця річ для будь-яких погодних умов й додає образам ефектності та елегантності.



Красивий верхній одяг на зиму / Фото Pinterest

Шуба з об’ємної вовни

Стилістка зазначає, що шуба з об’ємної вовни – це розкішний і трендовий вибір на найближчі роки. Вона виглядає ефектно, гріє навіть у мороз та додає особливого шарму зимовим образам.



Стильний верхній одяг на зиму / Фото Pinterest

Вовняне пальто-піджак

Цей верхній одяг підходить для тих жінок, які водять авто. У холодні дні цю річ треба обов’язково доповнити шарфом. Обирайте вовняне пальто-піджак для теплої зими, коли захочеться виглядати стильно й стримано.



Красивий верхній одяг на зиму / Фото Pinterest

Увесь цей верхній одяг вдало поєднується з базовими речима: гольфами, светрами, лосинами, джинсами, уггами, чоботами до колін чи черевиками челсі. Також не забувайте в зимову пору доповнювати образи головними уборами, до прикладу, шапкою біні, панамою чи цікавими навушниками з хутром.