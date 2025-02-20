Лучшие весенние духи всех времен: поверьте, они безупречны

Уже через несколько дней начинается весна, а в мире красоты это означает, что пора добавить в свою коллекцию нежные духи с цветочными ароматами. Пробуждение природы вдохновляет нас отказаться от зимних духов и заменить их легкими композициями.

В типичных весенних ароматах содержатся цветочные ноты – жасмин, пион или роза, но для тех женщин, которые не очень любят такие духи, есть ряд других замечательных композиций, обогащенных сладкими фруктовыми и древесными нотами, перед которыми трудно устоять, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Кроме классических весенних духов, в списке есть нетрадиционные ароматные композиции, которые понравятся женщинам, которые не очень любят пахнуть букетом живых цветов.

Giorgio Amrani – Sì Intense

Ключевые ноты наполнены черной смородиной, розой, ванилью и черным чаем. В верхних нотах чувствуется нектар черной смородины, а в нотах сердцах присутствует роза и эфирное масло даваны. Аромат является несколько сладковатым, но не скучным и продержится на коже достаточно долго.



Весенние духи для женщин / Фото In Journal

Prada – Paradoxe

Основные ноты – это цитрусовые, жасмин, ваниль, амбра, белый мускус и бензоин. Верхние ноты окутаны грушей и бергамотом, а ноты сердца – апельсиновым цветом и жасмином Самбак. Этот аромат является очень элегантным и стойким.



Весенние духи для женщин / Фото In Journal

Givenchy – L'Interdit

Эти духи любят многие женщины. Они пахнут апельсиновым цветом, жасмином, туберозой и ветивером. В верхних нотах есть апельсиновый цвет и тубероза. Аромат пахнет очень соблазнительно и оставляет после себя благоухающий шлейф.



Весенние духи для женщин / Фото In Journal

Christian Dior – Miss Dior Rose N'Roses

Аромат имеет свежий запах, которые придают нотки розы в сочетание с бергамотом, цитрусовыми и белым мускусом. В сочетании парфюм является настоящим олицетворением весны.



Весенние духи для женщин / Фото In Journal

Tom Ford – Bitter Peach

Один из самых популярных духов от бренда Tom Ford содержит ноты апельсина, рома, ванили, сандала и горького персика. Этот аромат является роскошным и стойким и прекрасно подходит для вечера или дневного выхода.



Весенние духи для женщин / Фото In Journal

Эти весенние цветочные ароматы ассоциируются с легкостью и свежестью. Нежные запахи способны подчеркнуть женственность и добавить хорошего настроения.