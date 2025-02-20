У типових весняних ароматах містяться квіткові ноти – жасмин, півонія чи троянда, але для тих жінок, які не дуже люблять такі парфуми, є ряд інших чудових композицій, збагачених солодкими фруктовими й деревними нотами, перед якими важко встояти, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.
Дивіться також Найкращі парфуми випущені на початку 2025 року: їхні аромати вражають
Крім класичних весняних парфумів, у списку є нетрадиційні ароматні композиції, які сподобаються жінкам, які не дуже люблять пахнути букетом живих квітів.
Giorgio Amrani – Sì Intense
Ключові ноти наповнені чорною смородиною, трояндою, ваніллю та чорним чаєм. У верхніх нотах відчувається нектар чорної смородини, а в нотах серцях присутня троянда й ефірна олія давани. Аромат є дещо солодкуватим, але не нудкими й протримається на шкірі досить довго.
Весняні парфуми для жінок / Фото In Journal
Prada – Paradoxe
Основні ноти – це цитрусові, жасмин, ваніль, амбра, білий мускус та бензоїн. Верхні ноти оповиті грушею та бергамотом, а ноти серця – апельсиновим цвітом та жасмином Самбак. Цей аромат є дуже елегантним та стійким.
Весняні парфуми для жінок / Фото In Journal
Givenchy – L'Interdit
Ці парфуми люблять багато жінок. Вони пахнуть апельсиновим цвітом, жасмином, туберозою та ветивером. У верхніх нотах є апельсиновий цвіт й тубероза. Аромат пахне дуже спокусливо й залишає після себе пахучий шлейф.
Весняні парфуми для жінок / Фото In Journal
Christian Dior – Miss Dior Rose N'Roses
Аромат має свіжий запах, які надають нотки троянди в поєднання з бергамотом, цитрусовими й білим мускусом. У поєднанні парфум є справжнім уособленням весни.
Весняні парфуми для жінок / Фото In Journal
Tom Ford – Bitter Peach
Один з найпопулярніших парфумів від бренду Tom Ford містить ноти апельсина, рому, ванілі, сандалу й гіркого персика. Цей аромат є розкішним та стійким й чудово підходить для вечора чи денного виходу.
Весняні парфуми для жінок / Фото In Journal
Ці весняні квіткові аромати асоціюються з легкістю та свіжістю. Ніжні запахи здатні підкреслити жіночність та додати гарного настрою.