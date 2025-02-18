На початку 2025 року на полицях магазинів з’явилися кілька оновлених ароматів, які вже починають захоплювати жінок, які обожнюють насичені запахи, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.
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За останні півтора місяця з’явилося кілька захопливих парфумів на будь-який випадок та смак. Більшість цих парфумів відповідають сучасним тенденціям.
Guerlain – Pêche Mirage
Цей розкішний парфум складається з фруктового аромату, який відтіняє особливий запах персика з теплими акордами шкіри, сандалу та амбри.
Парфуми 2025 року, які набирають популярності / Фото In Journal
Mugler – Angel Stellar Lumineuse
Парфум оповитий соковитими нотами у неймовірно характерному флаконі. Запах відкривається вершковими нотами фісташок, освіжаючим бергамотом і базою пачулі.
Парфуми 2025 року, які набирають популярності / Фото In Journal
Chloé – Nomade Lumière d'Égypte
Аромат натхненний єгипетськими запахами й річною Ніл. Парфум відкриває легкі квіткові ноти блакитного лотоса, які змішуються з насиченими пряними акордами рожевого перцю та жасмину. База містить ефірну олію елемі та акорди кіфії – давньоєгипетської суміші кориці, сандалового дерева та мірри.
Парфуми 2025 року, які набирають популярності / Фото In Journal
Paul Gaultier – La Belle Flower Edition
Ці парфуми підійдуть для тих, хто любить весняні аромати фруктів та квітів. Така новинка відкривається нотами абрикоса, в серці парфуму – жасмин та магнолія, а в базі – ваніль.
Парфуми 2025 року, які набирають популярності / Фото In Journal
Billie Eilish – Your Turn
Відома співачка Біллі Айліш представила парфуми унісекс для чоловіків та жінок, які належать до групи східних деревних ароматів. Основними нотами аромату в цьому парфумі є бергамот, кардамон, імбир, персик, жасмин, кокос, сандалове дерево, мускус.
Парфуми 2025 року, які набирають популярності / Фото In Journal
Tom Ford – Fucking Fabulous
Модний дім Тома Форда оновив культові парфуми. У новій версії поєднуються ноти шкіри з акордами бобів тонка, амбри і ялицевого бальзаму для досягнення максимальної інтенсивності запаху. До нот також входять ваніль і амбра, які надають цьому аромату дозу ніжності.
Парфуми 2025 року, які набирають популярності / Фото In Journal