На початку 2025 року на полицях магазинів з’явилися кілька оновлених ароматів, які вже починають захоплювати жінок, які обожнюють насичені запахи, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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За останні півтора місяця з’явилося кілька захопливих парфумів на будь-який випадок та смак. Більшість цих парфумів відповідають сучасним тенденціям.

Guerlain – Pêche Mirage

Цей розкішний парфум складається з фруктового аромату, який відтіняє особливий запах персика з теплими акордами шкіри, сандалу та амбри.



Парфуми 2025 року, які набирають популярності / Фото In Journal

Mugler – Angel Stellar Lumineuse

Парфум оповитий соковитими нотами у неймовірно характерному флаконі. Запах відкривається вершковими нотами фісташок, освіжаючим бергамотом і базою пачулі.



Парфуми 2025 року, які набирають популярності / Фото In Journal

Chloé – Nomade Lumière d'Égypte

Аромат натхненний єгипетськими запахами й річною Ніл. Парфум відкриває легкі квіткові ноти блакитного лотоса, які змішуються з насиченими пряними акордами рожевого перцю та жасмину. База містить ефірну олію елемі та акорди кіфії – давньоєгипетської суміші кориці, сандалового дерева та мірри.



Парфуми 2025 року, які набирають популярності / Фото In Journal

Paul Gaultier – La Belle Flower Edition

Ці парфуми підійдуть для тих, хто любить весняні аромати фруктів та квітів. Така новинка відкривається нотами абрикоса, в серці парфуму – жасмин та магнолія, а в базі – ваніль.



Парфуми 2025 року, які набирають популярності / Фото In Journal

Billie Eilish – Your Turn

Відома співачка Біллі Айліш представила парфуми унісекс для чоловіків та жінок, які належать до групи східних деревних ароматів. Основними нотами аромату в цьому парфумі є бергамот, кардамон, імбир, персик, жасмин, кокос, сандалове дерево, мускус.



Парфуми 2025 року, які набирають популярності / Фото In Journal

Tom Ford – Fucking Fabulous

Модний дім Тома Форда оновив культові парфуми. У новій версії поєднуються ноти шкіри з акордами бобів тонка, амбри і ялицевого бальзаму для досягнення максимальної інтенсивності запаху. До нот також входять ваніль і амбра, які надають цьому аромату дозу ніжності.



Парфуми 2025 року, які набирають популярності / Фото In Journal