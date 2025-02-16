Ці парфуми вражають своєю якістю й тривалим зберіганням аромату на тілі, пише 24 Канал. Насолодитися приємним запахом зможете не лише ви, але й чоловіки, яких ці запахи приваблять.

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Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt

Основні ноти парфуму складаються з насіння амбретти, морської солі та шавлії. Запах перенесе подумки на відпочинок десь на березі моря чи океану, оскільки парфум має легку літню свіжість. Цей аромат чоловіки обожнюють на жінках.



Парфуми, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest

Serge Lutens Un Bois Vanilla

Ключові ноти аромату наповнює запах ванілі, сандалового дерева й лакриці. Вони досить стійкі й здатні протриматися на тілі увесь день. Солодкий, пряний ванільний парфум здатен привернути увагу багатьох. Фахівці кажуть, що якщо його розпорошити вранці, то аромат буде відчутний не лише ввечері, а ще впродовж кількох наступних днів.

Chanel Les Exclusifs de Chanel 1957

Ці парфуми варто обирати тим, хто хоче дорого пахнути. Аромат складається із запаху бергамоту, ірису, кедру, меду й пудрових нот. Запах нагадує весняну пору й ідеально підійде для тих жінок, які хочуть бути в центрі уваги, при цьому пахнути легко й ненав’язливо.



Аромати, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest

Byredo Mojave Ghost

Парфум ідеально підходить для легких днів. Основні ноти оповиті амбреттою, амброю, фіалкою, кедром й сандаловим деревом. Кожен хто знайомий з цим ароматом, вже більше не може від нього відмовитися. Запах є смачним й приваблює чоловіків.

Jo Malone Lime Basil & Mandarin

Цей парфум підходить для будь-якої пори й часу – від походу в офіс до вечірнього побачення. Ключові ноти оповиті лаймом, апельсином, бергамотом, базиліком, чебрецем, бузком, ірисом, ветивером та пачулями. Користувачі кажуть, що це один із найкращих парфумів бренду Jo Malone та один з найкращих цитрусових парфумів усіх часів.



Парфуми, які приваблюють чоловіків / Фото Pinterest