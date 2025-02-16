Эти духи поражают своим качеством и длительным сохранением аромата на теле, пишет 24 Канал. Насладиться приятным запахом сможете не только вы, но и мужчины, которых эти запахи привлекут.

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Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt

Основные ноты парфюма состоят из семян амбретты, морской соли и шалфея. Запах перенесет мысленно на отдых где-то на берегу моря или океана, поскольку парфюм имеет легкую летнюю свежесть. Этот аромат мужчины обожают на женщинах.



Духи, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest

Serge Lutens Un Bois Vanilla

Ключевые ноты аромата наполняет запах ванили, сандалового дерева и лакрицы. Они достаточно стойкие и способны продержаться на теле весь день. Сладкий, пряный ванильный парфюм способен привлечь внимание многих. Специалисты говорят, что если его распылить утром, то аромат будет ощутим не только вечером, а еще в течение нескольких последующих дней.

Chanel Les Exclusifs de Chanel 1957

Эти духи стоит выбирать тем, кто хочет дорого пахнуть. Аромат состоит из запаха бергамота, ириса, кедра, меда и пудровых нот. Запах напоминает весеннюю пору и идеально подойдет для тех женщин, которые хотят быть в центре внимания, при этом пахнуть легко и ненавязчиво.



Ароматы, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest

Byredo Mojave Ghost

Парфюм идеально подходит для легких дней. Основные ноты окутаны амбреттой, амброй, фиалкой, кедром и сандаловым деревом. Каждый кто знаком с этим ароматом, уже больше не может от него отказаться. Запах является вкусным и привлекает мужчин.

Jo Malone Lime Basil & Mandarin

Этот парфюм подходит для любого времени и времени – от похода в офис до вечернего свидания. Ключевые ноты окутаны лаймом, апельсином, бергамотом, базиликом, тимьяном, сиренью, ирисом, ветивером и пачулями. Пользователи говорят, что это один из лучших парфюмов бренда Jo Malone и один из лучших цитрусовых парфюмов всех времен.



Духи, которые привлекают мужчин / Фото Pinterest