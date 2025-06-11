Выбросьте и забудьте о них: антитрендовая обувь, платья и шорты

Почему-то в продаже до сих пор можно найти вещи, которые уже потеряли свою актуальность, поэтому их надо отсеять среди всего уместного базового и трендового наряда. Мы определили несколько антитрендовых элементов гардероба, так что если у вас оно есть – смело с ним прощайтесь.

Если вы хотите выглядеть стильно, то пора избавиться от нескольких вариантов вещей, которые способны испортить даже самые красивые образы, пишет 24 Канал.

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Некоторые наряды и обувь, способны сохраняться в хорошем состоянии длительное время, но это не означает, что они продолжают оставаться модными. Актуальны лишь базовые вещи, которые из года в год не выходят из моды. От всего остального надо отказаться.

Платье-футболка

Платье до колен с короткими рукавами хоть и удобное в носке, но уже давно неактуально. Вместо него стоит сделать ставку на шелковое платье с бретельками, которое всегда модное и имеет красивый вид.



Антитренды лета / Фото Pinterest

Короткие шорты из темного денима

Такие джинсы были актуальны много лет назад, а сейчас в моде удлиненные шорты-бермуды. Выбирайте широкий фасон шорт, чтобы иметь стильный и уместный вид.



Антитрендовые вещи, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Сандалии-вьетнамки

В моде сандалии на массивной подошве со многими ремешками, а тренд на сандалии-вьетнамки уже давно прошел. Кроме того, тонкая подошва считается неактуальной, а вьетнамки в моде сейчас на каблуках.



Антитренды лета / Фото Pinterest

Босоножки с квадратными каблуками

Обувь будто для старших бабушек также выглядит странно и устарело. Лучше выбрать слингбэки на низком каблуке, или красивые босоножки на шпильке с острым или квадратным носком.



Антитрендовые вещи, которые вышли из моды / Фото Pinterest

К слову, недавно мы рассказали, какой материал этим летом будет популярнее льна. Он дает телу дышать и невероятно стильно выглядит.