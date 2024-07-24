Недавно знаменитость продемонстрировала свой новый маникюр, который почти сразу получил популярность. Как выглядят модные ногти от Виктории Бекхэм, рассказываем далее.
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Как выглядит трендовый маникюр Виктории Бекхэм
В течение многих лет Виктория носила черные короткие глянцевые ногти, а затем перешла к французскому маникюру и бледно-розовым дизайнам. Теперь в жизни звезды новый этап – сейчас она отдает предпочтение длинным ногтям.
И если в начале года знаменитость носила миндалевидные или квадратные розовые и молочные ногти, недавно она перешла к форме, которая в последний раз была популярной в 90-х.
Эту яркую форму она сочетает со светлым, почти белым розовым лаком для ногтей, который кстати, тоже является одним из трендов этого лета.
Как выглядит маникюр Виктория Бекхэм / Фото @victoriabeckham
Как повторить маникюр Виктории Бекхэм
Если вы хотите носить длинные ногти в форме стилет, как у Виктории, первым шагом обычно является наращивание, ведь они должны быть прочными и не ломаться, несмотря на узкие концы. Лучше всего для этого подойдет гель или акрил.
Далее остается придать форму с помощью пилочки и покрыть пластину обычным бело-розовым лаком для ногтей.