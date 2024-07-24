90-е снова в моде: Виктория Бекхэм показала свой новый трендовый маникюр
Источник:Glamour
Виктория Бекхэм является безоговорочной иконой красоты. Она задает модные тренды и имеет множество лайфхаков для хорошего вида.
Недавно знаменитость продемонстрировала свой новый маникюр, который почти сразу получил популярность. Как выглядят модные ногти от Виктории Бекхэм, рассказываем далее.
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Как выглядит трендовый маникюр Виктории Бекхэм
В течение многих лет Виктория носила черные короткие глянцевые ногти, а затем перешла к французскому маникюру и бледно-розовым дизайнам. Теперь в жизни звезды новый этап – сейчас она отдает предпочтение длинным ногтям.
И если в начале года знаменитость носила миндалевидные или квадратные розовые и молочные ногти, недавно она перешла к форме, которая в последний раз была популярной в 90-х.Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.
Стилет, которому подарила вторую жизнь Виктория Бекхэм, представляет собой чрезвычайно длинные ногти с зауженными прямыми концами и мягко закругленными боками.
Эту яркую форму она сочетает со светлым, почти белым розовым лаком для ногтей, который кстати, тоже является одним из трендов этого лета.
Как повторить маникюр Виктории Бекхэм
Если вы хотите носить длинные ногти в форме стилет, как у Виктории, первым шагом обычно является наращивание, ведь они должны быть прочными и не ломаться, несмотря на узкие концы. Лучше всего для этого подойдет гель или акрил.
Далее остается придать форму с помощью пилочки и покрыть пластину обычным бело-розовым лаком для ногтей.