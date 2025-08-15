Виктория Бекхэм уже много лет вдохновляет мир не только своим стилем, но и безупречными бьюти-привычками. От легендарной стрижки Posh bob до макияжа – ее советы давно стали ориентиром для тех, кто ценит элегантность и смелые перемены.

51-летняя Виктория Бекхэм всегда выглядит роскошно. Cosmopolitan указал на лучшие бьюти-уроки, которым учит певица, передает 24 Канал.

Каковы уроки красоты от Виктории Бекхэм?

Эксперименты с макияжем

Правильно выполненный "розовый румянец" может иметь очень выигрышный вид, но Виктория знает, что лучше не подвергать кожу вреду солнечными лучами. В недавнем посте она показала, как использует свой Victoria Beckham Beauty Colour Wash Blush Water Tint, чтобы создать "немного розовый эффект".

Втирая этот гибрид макияжа и ухода пальцами в кожу, она говорит: "Я в восторге, зная, что могу получить миленький румянец, буквально все время находясь в тени".

Не бояться стричься

Фирменная прическа Виктории Бехкем Posh bob / Фото Cosmopolitan France / Pinterest

Королева Posh bob недавно возродила свою культовую стрижку времен Spice Girls, которая теперь снова стала любимой среди звезд.

Если посмотреть на ее эволюцию причесок, легко заметить: эксперименты с новыми стрижками и цветом волос могут быть увлекательными. От четких бобов до солнечных мелирований – Виктория Бехкем всегда принимала изменения уверенно, напоминая нам, что не стоит бояться попробовать что-то новое. Ее постоянно меняющийся стиль доказывает: выход из зоны комфорта может подарить эффектные и незабываемые образы.

Смоки-айз подходит в любом возрасте

Неоднократно Виктория признавалась, что обожает макияж в стиле smokey eyes, называя его своим фаворитом для придания выразительности и драматичности. Она носит этот вечный образ годами, доказывая, что он подходит в любом возрасте, а яркий, обольстительный макияж совсем не обязательно оставлять для особых случаев.