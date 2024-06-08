Создал эффектный макияж украинский визажист Егор Андрюшин. Видео невероятного перевоплощения опубликовали в сети тикток, передает Lady 24.

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Макияж кардинально изменил образ блогера

Известный в сети визажист Егор Андрюшин сделал макияж для блогера Марины Александровой, более известной под псевдо СКАЖЕНА. Так, стилист подобрал макияж, достойный красной дорожки и лучших голливудских папарацци.

Визажист выбрал мерцающие серебряные тени, которые соединил с коричневыми оттенками. Черные стрелки добавили акцентов глазам, а накладные ресницы создали эффект смоки-айс.

Для макияжа губ Андрюшин выбрал нюдовый оттенок помады и более темный карандаш для контура. С помощью блеска губы имели эффектный глянец.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Кроме того, для блогера также создали объемную прическу и подобрали соответствующую одежду. В описании к видео Андрюшин отметил, что СКАЖЕНА не узнала себя после такого перевоплощения.

Как макияж изменил блогера: смотрите видео

Кто такая СКАЖЕНА

Украинский блогер Марина Александрова известна под псевдо СКАЖЕНА – @ska.jena. Блогерша имеет более 750 тысяч подписчиков в тиктоке и около 64,7 тысяч – в инстаграме.

Сейчас СКАЖЕНА создает различный контент, однако большинство видео – обзоры. Блогерка создает обзоры на еду, на различные заведения, интересные места и даже метро. Каждое ее видео набирает сотни тысяч просмотров, кучу комментариев и лайков.