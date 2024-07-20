Как будто звезда экрана: профессиональная визажистка воссоздала образ 1950-х

1950-е годы – это время женственности, беззаботности и ярких образов. Тогдашние модницы до сих пор являются иконами стиля, а современные женщины пытаются воспроизводить их облик.

Как девушка повторила образ 1950-х и какими получились у нее макияж и прическа, рассказываем далее.

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Девушка воссоздала образ 1950-х

Парикмахер и визажистка, которую зовут Триш, публикует в своем тикток контент, связанный с прическами и макияжами. Так, недавно она показала, как воссоздала образ из 1950-х.

Чтобы стать похожей на женщину той эпохи, прежде всего Триш сделала соответствующую укладку. Она накрутила волосы, уложила челку на бок, а также сделала несколько трендовых тогда завитков из прядей и подколола волосы, чтобы сделать их не такими длинными.

Теперь я поняла, почему девушки 1950-х годов не имели волосы до талии, у меня болят руки,

– пошутила в подписи к ролику девушка, которая немало усилий потратила на создание кудрей.

Как девушка делала укладку 1950-х: смотрите видео

Далее она перешла к макияжу. Для этого Триш увлажнила кожу, нанесла консилер и закрепила все пудрой. Кроме того, она добавила румяна, кремовые тени на веки, подрисовала брови и сделала длинные стрелки, впоследствии прорисовывая ресницы тушью.

Девушка повторяет макияж 1950-х: смотрите видео

@makeup.trash Replying to @KT777 part 3 is already posted of me brushing out the curls! Sorry to split into 3 parts but this was a LOT of footage to edit down. Those 50s girls were NOT doing easy looks #1950smakeup #1950shair #retrohair #vintagemakeup #marilynmonroemakeup ♬ original sound - Trish

Основной же акцент девушка сделала на губы. Она нарисовала их ярко-красной помадой, делая верхнюю губу более круглой и наполненной, в соответствии с тогдашней модой.

Блогерша повторила образ 1950-х: смотрите видео

В результате у нее получился яркий образ, действительно напоминающий то, как выглядели женщины в 1950-х.

И такая стильная трансформация девушки не прошла мимо взгляда пользователей соцсети. Многие сравнивали ее с тогдашними звездами.

"Я абсолютно восхищена", "Ты невероятная в винтажном стиле, надеюсь, ты это знаешь", "Боже, ты замечательная, я влюбилась", – писали люди.