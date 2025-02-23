Однако иногда бывают ситуации, когда гель-лак не держится должным образом. Из-за этого маникюр очень быстро начинает выглядеть неопрятно, пишет 24 Канал.
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Почему гель слезает с ногтей
- Несоблюдение технологии нанесения
Несоблюдение правильной последовательности нанесения гель-лака, это может привести к плохому сцеплению лака с ногтем и, как результат, его быстрого отслоения. Стоит обращать внимание и на качество материалов.
Почему слезает гель с ногтей / Фото Pexels
Обратите внимание! Гель может также отслаиваться из-за того, что материалы были испорчены. Например, вследствие неправильного хранения.
- Неверное использование ультрафиолетовой (UV) или LED-лампы
У лампы должна быть достаточная мощность. Неполная просушка может привести к тому, что покрытие не затвердеет полностью и быстро отслоится.
- Неправильный уход после нанесения
Важно не только как будет выполняться процедура, а и уход после. В частности, своевременное увлажнение.
Недостаточный или неправильный уход за ногтями после нанесения гель-лака может привести к его быстрому отслоению. Например, слишком агрессивные химические средства, которые используются для уборки, гарантированно ухудшат стойкость покрытия.
Из-за чего гель-лак не держится / Фото Pexels
- Повреждение ногтя или кутикулы
Если ноготь или кутикула повреждены, это повлияет на способность гель-лака правильно сцепляться с поверхностью. Если трещина появилась на этапе ношения маникюра, стоит обратиться к мастеру за коррекцией.
Лучше убедитесь, что ногти здоровы, прежде чем делать маникюр. Если есть повреждения, нужно дать им время зажить, прежде чем наносить покрытие