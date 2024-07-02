Невероятные изменения: визажистка из Львова подарила макияж женщине, покинувшей дом из-за войны

Каждая женщина, независимо от обстоятельств, в которых она оказалась, красивая и заслуживает счастья. В этом убеждена львовская визажистка Ирина Легкобит, которая запустила благотворительный проект-перевоплощение для женщин.

В чем заключается идея ее инициативы, а также какова история и изменения первой участницы проекта, рассказывает Lady 24.

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Как львовская визажистка помогает женщинам снова заметить собственную красоту

Львовская визажистка Ирина Легкобит запустила проект "Красота живет в тебе", идея которого заключается в том, чтобы раскрыть красоту и подарить ощущение счастья каждой женщине с нелегкой судьбой.

В рамках инициативы она с помощью макияжа будет перевоплощать тех женщин, пострадавших от войны, домашнего насилия, болезней или других обстоятельств.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Каждая женщина стоит только лучшего. Я очень счастлива, что благодаря своей профессии визажиста я имею возможность дарить женщинам незабываемые эмоции и напоминать, что настоящая красота живет в каждой,

– делится Ирина Легкобит.

Она добавляет, что этот проект – ее давняя мечта, которая сейчас наконец осуществляется. Ирина также надеется, что ее инициатива вдохновит многих делать добрые дела. А сама она планирует работать над проектом настолько долго, насколько это будет возможно.

История и перевоплощение госпожи Елены: смотрите видео

Считаю, что мы, женщины, должны помогать и поддерживать друг друга во всем. Моя профессия открывает для меня много возможностей, в том числе и дарить счастье другим,

– говорит визажистка.

Первой же героиней ее проекта стала Елена. Женщина сама воспитывает троих детей, двое из которых имеют инвалидность. Вместе с ними она вынуждена была покинуть родной Чернигов из-за полномасштабного вторжения россиян. Елене пришлось идти 7 километров через поле под обстрелами, чтобы иметь возможность эвакуироваться и найти приют во Львове.

Сейчас она работает и даже смогла открыть собственный небольшой магазин. Однако за заботами о детях и работой без выходных, чтобы обеспечить все их потребности, ей не хватает времени на уход за собой. Женщина никогда не делала профессиональный макияж или прическу.

Однако благодаря Ирине Легкобит это изменилось. Визажистка подарила Елене нежный и женственный макияж, а также сделала стильную прическу, что позволило женщине ненадолго отдохнуть, переключиться от будничных забот и снова заметить красоту, которая живет в ней.