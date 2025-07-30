Согласно законодательству Украины есть одежда, которая не подлежит возврату. То есть, если вы ее приобрели, то магазин не имеет законных оснований принять такие вещи обратно.

Это условие действует даже если вы не открывали, не пользовались и не снимали бирку с товара. Более того, если продавец таки согласится вернуть вещи, он нарушит действующее законодательство Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Читайте также Самый неожиданный тренд лета: этот маникюр придется по вкусу всем

Какие товары нельзя возвращать в магазин?

Нижнее белье

То есть, имеются в виду:

трусы;

бюстгальтеры;

боди;

пижамы;

халаты;

ночные рубашки и тому подобное.

Обратите внимание! Купальные костюмы и корсеты также считаются нижним бельем.



Можно ли вернуть в магазин халат, если не подошел размер / Фото Pexels

Чулочно-носочные изделия

Имеются в виду не только носки, но и гольфы и другие изделия такого типа. В том числе и колготки.

Товары, которые изготавливаются по индивидуальному заказу

Одежда, что шьется по индивидуальным меркам, не возвращается. Ведь она изготавливается конкретно под ваши параметры и желания.



Какую одежду нельзя возвращать в магазин / Фото Pexels

Перчатки

Как ни странно, но перчатки также не подлежат возврату. Причем, материал из которого они изготовлены не имеет значения.

Заметьте! Возврату также не подлежат вещи, которые не подпадают под выше перечисленные правила, однако имеют признаки ношения. Исключением являются лишь случаи, когда на продукции есть производственный брак.