Так, стоит учитывать не только модные тенденции, но и тип фигуры, ведь идеально подобранный купальник поможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Поэтому Lady 24 совместно с украинским брендом Anabel Arto рассказывают, как выбрать купальник, учитывая тип фигуры.

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Какие типы женской фигуры существуют

Перед тем, как выбирать купальник, стоит определить собственный тип фигуры. Ведь каждое телосложение имеет свои преимущества, которые можно выгодно обыграть с помощью правильно подобранного кроя пляжного наряда.

В общем, можно выделить 5 типов женской фигуры:

"песочные часы" – такой тип фигуры считается наиболее сбалансированным, ведь объемы груди и бедер почти равны, а талия – отчетливо очерчена;

– такой тип фигуры считается наиболее сбалансированным, ведь объемы груди и бедер почти равны, а талия – отчетливо очерчена; "груша" – фигура такого типа характеризуется узкими плечами, небольшим бюстом и широкими бедрами. Женщины с таким типом фигуры имеют изящные плечи и грудь, а бедра на таком фоне выглядят более массивными;

– фигура такого типа характеризуется узкими плечами, небольшим бюстом и широкими бедрами. Женщины с таким типом фигуры имеют изящные плечи и грудь, а бедра на таком фоне выглядят более массивными; "прямоугольник" – в таком типе фигуры явные "перепады" отсутствуют, ведь плечи, талия и бедра имеют одинаковые объемы;

– в таком типе фигуры явные "перепады" отсутствуют, ведь плечи, талия и бедра имеют одинаковые объемы; "яблоко" – женщины такого телосложения имеют пышную верхнюю часть, обычно, есть животик, однако бедра и ноги – стройные. Такой тип фигуры характеризуется менее выраженной линией талии;

– женщины такого телосложения имеют пышную верхнюю часть, обычно, есть животик, однако бедра и ноги – стройные. Такой тип фигуры характеризуется менее выраженной линией талии; "перевернутый треугольник" – женщины с такой фигурой имеют широкие плечи, пышную грудь, и, вместе с тем, узкие бедра и стройные ноги.



Какие типы фигур существуют / Инфографика Anabel Arto

Поэтому неудивительно, что одна и та же модель будет по-разному сидеть на разных людях. Именно поэтому необходимо учитывать тип фигуры при выборе купальника.

Подчеркнуть талию и естественные изгибы с фигурой "песочные часы"

Фигура "песочные часы" считается наиболее сбалансированной. Женщины такого телосложения имеют невероятные естественные изгибы, ведь между одинаковыми объемами плеч и бедер есть изящная талия.

Стилисты утверждают, что к такому типу фигуры подходит едва ли не любой фасон. Однако, если речь идет о купальниках, то рекомендуется дополнительно подчеркнуть линию талии.

Так, стоит выбирать купальники с яркими трусиками и с V-образным вырезом, который сделает фигуру более эффектной.



Купальник для фигуры "песочные часы" / Фото Anabel Arto

Также можно выбрать купальники с поясом, которые будут подчеркивать талию.



Трусики с поясом выгодно подчеркивают талию / Фото Anabel Arto

Акцент на груди для типа фигуры "груша"

Женщинам, которые имеют телосложение в форме "груша", стоит сбалансировать фигуру, привлекая внимание к груди. Для этого необходимо правильно подобрать именно верх купальника.

Так, воланы, рюши, оборки, яркие узоры и объемные рисунки будут привлекать внимание именно к верхней части пляжного наряда. Кроме того, стоит обратить внимание на спортивные топы.



Топ с кружевом выгодно подчеркнет грудь / Фото Anabel Arto

Такие фасоны помогут сбалансировать верхнюю часть, а глубокий V-образный вырез бикини не будет акцентировать на широких бедрах. Что касается цвета купальника, то лучше отдать предпочтение трусикам темных цветов без дополнительного декора.



Спортивный топ с темными трусиками – идеальный вариант для фигуры "груша" / Фото Anabel Arto

Добавить изгибов к типу фигуры "прямоугольник"

Поскольку "прямоугольник" не имеет ярко выраженных изгибов, а объем линии плеч, талии и бедер почти одинаковый, то необходимо выбирать такой крой купальника, который сделает фигуру более изящной.

Как рекомендуют эксперты Anabel Arto, добавить плавных линий к прямоугольному типу фигуры можно с помощью:

пояса на талии;

V-образного выреза;

рюшей на лифе и трусиках;

асимметричного кроя.

Идеальным вариантом купальника станет монокини. Такой крой с вырезами сбоку придаст фигуре плавных и изящных линий.



Асимметричный монокини для фигуры "прямоугольник" / Фото Anabel Arto

Высокие трусики для фигуры "яблоко"

Женщинам с типом фигуры "яблоко" необходимо создать выразительную линию талии. Для этого эксперты рекомендуют, как и женщинам с типом фигуры "груша", выбирать высокие трусики и необычный верх купальника.

Так, стоит обратить внимание на танкини с топом, который имеет свободный низ, или же на фасоны с завышенной талией, вертикальным узором в районе живота и асимметричным кроем в верхней части образа.



Купальник, который выгодно подчеркнет фигуру типа "яблоко" / Фото Anabel Arto

Кроме того, уравновесить пропорции поможет шляпа и туника, которые в сочетании с обувью на танкетке сделает ножки еще стройнее.



Пляжная туника скроет недостатки / Фото Anabel Arto

Детали на бедрах для фигуры "перевернутый треугольник"

Женщины с фигурой "перевернутый треугольник" имеют роскошный бюст, однако его следует сбалансировать деталями на узких бедрах.

Так, чтобы образ был сбалансированным, стоит выбирать не обычные модели трусиков, а с дополнительным декором. Воланы, юбки или яркий декор низа в сочетании с однотонным верхом гарантируют непревзойденный пляжный look.



Купальник с дополнительной юбкой / Фото Anabel Arto

В итоге стоит отметить, что нет неудачных или некрасивых фигур. Каждая женщина – особенная, а купальник является лишь способом выгодно подчеркнуть ее телосложение.

Поэтому не стоит бояться экспериментировать с образами и выбирать различные фасоны, ведь, чтобы отдых действительно был комфортным, ничего не должно вызывать забот. А выбрать идеальный купальник по типу фигуры помогут в бутиках украинского бренда Anabel Arto. Здесь в ассортименте можно найти модели на разный вкус, а самые современные фасоны сделают пляжный образ стильным и трендовым.