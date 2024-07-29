Так, стоит учитывать не только модные тенденции, но и тип фигуры, ведь идеально подобранный купальник поможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Поэтому Lady 24 совместно с украинским брендом Anabel Arto рассказывают, как выбрать купальник, учитывая тип фигуры.
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Какие типы женской фигуры существуют
Перед тем, как выбирать купальник, стоит определить собственный тип фигуры. Ведь каждое телосложение имеет свои преимущества, которые можно выгодно обыграть с помощью правильно подобранного кроя пляжного наряда.
В общем, можно выделить 5 типов женской фигуры:
- "песочные часы" – такой тип фигуры считается наиболее сбалансированным, ведь объемы груди и бедер почти равны, а талия – отчетливо очерчена;
- "груша" – фигура такого типа характеризуется узкими плечами, небольшим бюстом и широкими бедрами. Женщины с таким типом фигуры имеют изящные плечи и грудь, а бедра на таком фоне выглядят более массивными;
- "прямоугольник" – в таком типе фигуры явные "перепады" отсутствуют, ведь плечи, талия и бедра имеют одинаковые объемы;
- "яблоко" – женщины такого телосложения имеют пышную верхнюю часть, обычно, есть животик, однако бедра и ноги – стройные. Такой тип фигуры характеризуется менее выраженной линией талии;
- "перевернутый треугольник" – женщины с такой фигурой имеют широкие плечи, пышную грудь, и, вместе с тем, узкие бедра и стройные ноги.
Какие типы фигур существуют / Инфографика Anabel Arto
Поэтому неудивительно, что одна и та же модель будет по-разному сидеть на разных людях. Именно поэтому необходимо учитывать тип фигуры при выборе купальника.
Подчеркнуть талию и естественные изгибы с фигурой "песочные часы"
Фигура "песочные часы" считается наиболее сбалансированной. Женщины такого телосложения имеют невероятные естественные изгибы, ведь между одинаковыми объемами плеч и бедер есть изящная талия.
Стилисты утверждают, что к такому типу фигуры подходит едва ли не любой фасон. Однако, если речь идет о купальниках, то рекомендуется дополнительно подчеркнуть линию талии.
Так, стоит выбирать купальники с яркими трусиками и с V-образным вырезом, который сделает фигуру более эффектной.
Купальник для фигуры "песочные часы" / Фото Anabel Arto
Также можно выбрать купальники с поясом, которые будут подчеркивать талию.
Трусики с поясом выгодно подчеркивают талию / Фото Anabel Arto
Акцент на груди для типа фигуры "груша"
Женщинам, которые имеют телосложение в форме "груша", стоит сбалансировать фигуру, привлекая внимание к груди. Для этого необходимо правильно подобрать именно верх купальника.
Так, воланы, рюши, оборки, яркие узоры и объемные рисунки будут привлекать внимание именно к верхней части пляжного наряда. Кроме того, стоит обратить внимание на спортивные топы.
Топ с кружевом выгодно подчеркнет грудь / Фото Anabel Arto
Такие фасоны помогут сбалансировать верхнюю часть, а глубокий V-образный вырез бикини не будет акцентировать на широких бедрах. Что касается цвета купальника, то лучше отдать предпочтение трусикам темных цветов без дополнительного декора.
Спортивный топ с темными трусиками – идеальный вариант для фигуры "груша" / Фото Anabel Arto
Добавить изгибов к типу фигуры "прямоугольник"
Поскольку "прямоугольник" не имеет ярко выраженных изгибов, а объем линии плеч, талии и бедер почти одинаковый, то необходимо выбирать такой крой купальника, который сделает фигуру более изящной.
Как рекомендуют эксперты Anabel Arto, добавить плавных линий к прямоугольному типу фигуры можно с помощью:
- пояса на талии;
- V-образного выреза;
- рюшей на лифе и трусиках;
- асимметричного кроя.
Идеальным вариантом купальника станет монокини. Такой крой с вырезами сбоку придаст фигуре плавных и изящных линий.
Асимметричный монокини для фигуры "прямоугольник" / Фото Anabel Arto
Высокие трусики для фигуры "яблоко"
Женщинам с типом фигуры "яблоко" необходимо создать выразительную линию талии. Для этого эксперты рекомендуют, как и женщинам с типом фигуры "груша", выбирать высокие трусики и необычный верх купальника.
Так, стоит обратить внимание на танкини с топом, который имеет свободный низ, или же на фасоны с завышенной талией, вертикальным узором в районе живота и асимметричным кроем в верхней части образа.
Купальник, который выгодно подчеркнет фигуру типа "яблоко" / Фото Anabel Arto
Кроме того, уравновесить пропорции поможет шляпа и туника, которые в сочетании с обувью на танкетке сделает ножки еще стройнее.
Пляжная туника скроет недостатки / Фото Anabel Arto
Детали на бедрах для фигуры "перевернутый треугольник"
Женщины с фигурой "перевернутый треугольник" имеют роскошный бюст, однако его следует сбалансировать деталями на узких бедрах.
Так, чтобы образ был сбалансированным, стоит выбирать не обычные модели трусиков, а с дополнительным декором. Воланы, юбки или яркий декор низа в сочетании с однотонным верхом гарантируют непревзойденный пляжный look.
Купальник с дополнительной юбкой / Фото Anabel Arto
В итоге стоит отметить, что нет неудачных или некрасивых фигур. Каждая женщина – особенная, а купальник является лишь способом выгодно подчеркнуть ее телосложение.
Поэтому не стоит бояться экспериментировать с образами и выбирать различные фасоны, ведь, чтобы отдых действительно был комфортным, ничего не должно вызывать забот. А выбрать идеальный купальник по типу фигуры помогут в бутиках украинского бренда Anabel Arto. Здесь в ассортименте можно найти модели на разный вкус, а самые современные фасоны сделают пляжный образ стильным и трендовым.