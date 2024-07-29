Так, варто враховувати не лише модні тенденції, а й тип фігури, адже ідеально підібраний купальник допоможе підкреслити переваги й приховати недоліки. Тому Lady 24 спільно з українським брендом Anabel Arto розповідають, як обрати купальник, враховуючи тип фігури.

До теми Пляжна мода 2024: які купальники в тренді

Які типи жіночої фігури існують

Перед тим, як обирати купальник, варто визначити власний тип фігури. Адже кожна статура має свої переваги, які можна вигідно обіграти за допомогою правильно підібраного крою пляжного вбрання.

Загалом, можна виділити 5 типів жіночої фігури:

"пісковий годинник" – такий тип фігури вважається найбільш збалансованим, адже об'єми грудей і стегон майже рівні, а талія – виразно окреслена;

– такий тип фігури вважається найбільш збалансованим, адже об'єми грудей і стегон майже рівні, а талія – виразно окреслена; "груша" – фігура такого типу характеризується вузькими плечима, невеликим бюстом та широкими стегнами. Жінки з таким типом фігури мають витончені плечі й груди, а стегна на такому тлі мають масивніший вигляд;

– фігура такого типу характеризується вузькими плечима, невеликим бюстом та широкими стегнами. Жінки з таким типом фігури мають витончені плечі й груди, а стегна на такому тлі мають масивніший вигляд; "прямокутник" – в такому типі фігури явні "перепади" відсутні, адже плечі, талія та стегна мають однакові об'єми;

– в такому типі фігури явні "перепади" відсутні, адже плечі, талія та стегна мають однакові об'єми; "яблуко" – жінки такої статури мають пишну верхню частину, зазвичай, є животик, однак стегна та ноги – стрункі. Такий тип фігури характеризується менш вираженою лінією талії;

– жінки такої статури мають пишну верхню частину, зазвичай, є животик, однак стегна та ноги – стрункі. Такий тип фігури характеризується менш вираженою лінією талії; "перевернутий трикутник" – жінки з такою фігурою мають широкі плечі, пишні груди, і, разом з тим, вузькі стегна й стрункі ноги.



Які типи фігур існують / Інфографіка Anabel Arto

Тож не дивно, що одна й та ж модель буде по-різному сидіти на різних людях. Саме тому необхідно враховувати тип фігури під час вибору купальника.

Підкреслити талію та природні вигини з фігурою "пісковий годинник"

Фігура "пісковий годинник" вважається найбільш збалансованою. Жінки такої статури мають неймовірні природні вигини, адже між однаковими об'ємами плечей та стегон є витончена талія.

Стилісти стверджують, що до такого типу фігури пасує чи не будь-який фасон. Однак, якщо мова йде про купальники, то рекомендовано додатково підкреслити лінію талії.

Так, варто обирати купальники з яскравими трусиками та з V-подібним вирізом, який зробить фігуру більш ефектною.



Купальник для фігури "пісковий годинник" / Фото Anabel Arto

Також можна обрати купальники з поясом, які будуть підкреслювати талію.



Трусики з поясом вигідно підкреслюють талію / Фото Anabel Arto

Акцент на грудях для типу фігури "груша"

Жінкам, які мають статуру у формі "груша", варто збалансувати фігуру, привернувши увагу до грудей. Для цього необхідно правильно підібрати саме верх купальника.

Так, волани, рюші, оборки, яскраві візерунки та об'ємні малюнки привертатимуть увагу саме до верхньої частини пляжного вбрання. Крім того, варто звернути увагу на спортивні топи.



Топ з мереживом вигідно підкреслить груди / Фото Anabel Arto

Такі фасони допоможуть збалансувати верхню частину, а глибокий V-подібний виріз бікіні не акцентуватиме на широких стегнах. Що стосується кольору купальника, то краще віддати перевагу трусикам темних кольорів без додаткового декору.



Спортивний топ з темними трусиками – ідеальний варіант для фігури "груша" / Фото Anabel Arto

Додати вигинів до типу фігури "прямокутник"

Оскільки "прямокутник" не має яскраво виражених вигинів, а об'єм лінії плечей, талії та стегон майже однаковий, то необхідно обирати такий крій купальника, який зробить фігуру витонченішою.

Як рекомендують експерти Anabel Arto, додати плавних ліній до прямокутного типу фігури можна за допомогою:

пояса на талії;

V-образного вирізу;

рюшів на ліфі й трусиках;

асиметричного крою.

Ідеальним варіантом купальника стане монокіні. Такий крій з вирізами збоку додасть фігурі плавних та витончених ліній.



Асиметричний монокіні для фігури "прямокутник" / Фото Anabel Arto

Високі трусики для фігури "яблуко"

Жінкам з типом фігури "яблуко" необхідно створити виразну лінію талії. Для цього експерти рекомендують, як і жінкам з типом фігури "груша", обирати високі трусики та незвичайний верх купальника.

Так, варто звернути увагу на танкіні з топом, який має вільний низ, або ж на фасони з завищеною талією, вертикальним візерунком в районі живота й асиметричним кроєм у верхній частині образу.



Купальник, який вигідно підкреслить фігуру типу "яблуко" / Фото Anabel Arto

Окрім того, врівноважити пропорції допоможе капелюх та туніка, які у поєднанні зі взуттям на танкетці зробить ніжки ще стрункішими.



Пляжна туніка приховає недоліки / Фото Anabel Arto

Деталі на стегнах для фігури "перевернутий трикутник"

Жінки з фігурою "перевернутий трикутник" мають розкішний бюст, однак його варто збалансувати деталями на вузьких стегнах.

Так, щоб образ був збалансованим, варто обирати не звичайні моделі трусиків, а з додатковим декором. Волани, спідниці чи яскравий декор низу в поєднанні з однотонним верхом гарантуватимуть неперевершений пляжний look.



Купальник з додатковою спідницею / Фото Anabel Arto

У підсумку варто наголосити, що немає невдалих чи негарних фігур. Кожна жінка – особлива, а купальник є лише способом вигідно підкреслити її статуру.

Тому не варто боятися експериментувати з образами й обирати різні фасони, адже, щоб відпочинок дійсно був комфортним, нічого не повинно викликати турбот. А обрати ідеальний купальник за типом фігури допоможуть в бутиках українського бренду Anabel Arto. Тут в асортименті можна знайти моделі на різний смак, а найсучасніші фасони зроблять пляжний образ стильним і трендовим.