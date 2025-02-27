Ошибки с гель-лаком, портящие ногти: их нужно избегать

Практически все дамы употребляют гель-лак на ногтях, так как он дозывает долго держаться маникюра в течение 3 недель. Однако специалисты определили определенные ошибки, касающиеся гель-лака, поэтому о них нужно знать, чтобы не навредить ногтям.

Ношение гель-лака позволяет сохранять ногти одного цвета или дизайна в течение длительного времени., избегая сдирания лака, скалывания уголков ногтей или ломка длины, пишет 24 Канал. Специальный нагрев ногтей перед ультрафиолетовой лампой позволяет лаку крепко сидеть на ногтях несколько недель.

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Не все знают о нескольких ошибках, которые могут испортить состояние ногтей, особенно если вы носите их достаточно долго.

Ношение гель-лака постоянно

Регулярное снятие и нанесение гель-лака способно сильно повредить ногти., поэтому нужно иногда делать паузу и наносить обычный лак. Если носить гель-лак без перерыва, то это может привести к тому, что ногтевая пластина начнет сильно задыхаться, а впоследствии и сломается.

Попросите профессионального мастера оценить здоровье ногтей, чтобы определить, когда именно нужно сделать перерыв.

Несвоевременная замена гель-лака

Менять старый гель-лак на свежий нужно каждые 2– 3 недели. Это все индивидуально зависит от того, как растет ногтевая пластина Чрезмерная затяжка с походом к мастеру вплоть до месяца может привести к повреждению ногтей.

Особенно вреден момент, когда сколотый ноготь не ремонтируется, поскольку под низ попадают разные бактерии.

Снятие старого гель-лака самостоятельно

Когда нет возможности записаться к мастеру маникюра, большинство девушек решают, что могут самостоятельно снять гель-лак с ногтей. Однако этого делать не нужно, поскольку можно повредить ногти. Лучше обратитесь к профессионалу из другого салона, чтобы вам только специальным фрезером сняли старое покрытие.

Неиспользование масла для кутикулы

Повреждение ногтей можно оценить по их гибкости. Если состояние ногтей нормальное, то они немного гибкими, а если ноготь жесткий и крепкий, то есть вероятность того, что он может сломаться.

Решающее значение для ногтей имеет увлажнение кутикулы., поскольку именно из-за сухости ногти могут ломаться и становиться хрупкими.