Носіння гель-лаку дозволяє зберігати нігті одного кольору чи дизайну впродовж тривалого часу, уникаючи здирання лаку, сколювання кутиків нігтів чи ламання довжини, пише 24 Канал. Спеціальне нагрівання нігтів перед ультрафіолетовою лампою дозволяє лаку міцно сидіти на нігтях кілька тижнів.

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Не всі знають про кілька помилок, які можуть зіпсувати стан нігтів, особливо якщо ви носите їх досить довго.

Носіння гель-лаку постійно

Регулярне зняття та нанесення гель-лаку здатне сильно пошкодити нігті, тому потрібно інколи робити паузу й наносити звичайний лак. Якщо носити гель-лак без перерви, то це може призвести до того, що нігтьова пластина почне сильно задихатися, а згодом й поламається.

Попросіть професійного майстра оцінити здоров’я нігтів, щоб визначити, коли саме потрібно зробити перерву.

Невчасна заміна гель-лаку

Змінювати старий гель-лак на свіжий потрібно кожних 2 – 3 тижні. Це все індивідуально залежить від того, як росте нігтьова пластина. Надмірне затягування з походом до майстра аж до місяця часу може призвести до пошкодження нігтів.

Особливо шкідливим є момент, коли сколотий ніготь не ремонтується, оскільки під низ потрапляють різні бактерії.

Зняття старого гель-лаку самостійно

Коли немає можливості записатися до майстра манікюру, більшість дівчат вирішують, що можуть самостійно зняти гель-лак з нігтів. Однак цього робити не треба, оскільки можна пошкодити нігті. Краще зверніться до професіонала з іншого салону, щоб вам лише спеціальним фрезером зняли старе покриття.

Невикористання олії для кутикули

Пошкодження нігтів можна оцінити за їхньою гнучкістю. Якщо стан нігтів є нормальним, то вони є трохи гнучкими, а якщо ніготь твердий та міцний, то є ймовірність того, що він може зламатися.

Вирішальне значення для нігтів має зволоження кутикули, оскільки саме через сухість нігті можуть ламатися й ставати крихкими.