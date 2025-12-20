Гламур Гэтсби или украинский модерн: как выбрать стиль и украшения для празднования Нового года

Скоро зимние праздники – период, которого все особенно ожидаем. Ведь во время войны, неопределенности, перманентного стресса очень хочется хотя бы на несколько дней вернуться в мирные времена, почувствовать тепло и спокойствие, интересно провести время и отвлечься от современных реалий.

Ожидание, придумывание идей для празднования, приготовления, выбор праздничного образа – все это всегда служит опорой в эти сложные времена. Эксперты по стилю Monpacie разобрали популярные стили зимних праздников и подобрали варианты стилизации ваших образов благодаря украшениям, которые вы можете изготовить самостоятельно, чтобы добавить уникальности и интересных акцентов.

Как выбрать стиль и украшения для Нового года?

Даже, если праздничное настроение еще на полпути, стоит только решиться на первый шаг – приобрести в ближайшем супермаркете мандарины и начать подбирать праздничный образ.

Сначала определиться со стилем, который вам нравится, или же по дресс-коду вечеринки начать подыскивать соответствующий наряд. Спросите себя, чего вам хочется: быть похожей на Дейзи Бьюкенен из "Великого Гэтсби" – короткое платье с пайетками, много мерцания, блесток и сияния "золотой" эпохи. Или же наоборот, чего-то темного и более глубокого в стиле Мортиции Адамс?

Гламур Гэтсби / Фото, предоставлено 24 Каналу

И, что бы вы ни выбрали, ключевое всегда – детали. Именно украшения и аксессуары создают полноту и завершенность образа. Украшения задают настроение, усиливают стилизацию, добавляют объема и, к слову, могут стать отличными подарками для близких и родных.

Гламур Гэтсби: жемчужины, цепи, артдеко-блеск

Вечеринки в стиле 1920-х – так называемая "золотая эпоха": вспышки света, игристое и безумная роскошь. Здесь работает единственное правило: украшений не бывает много.

Длинные жемчужные ожерелья в несколько слоев – классический символ эпохи. Серьги-люстры со стразами и массивными кристаллами. Блестящие обручи и повязки на голову, инкрустированные камнями – идеальны для образа флаппер. Браслеты-манжеты в геометрическом стиле артдеко.



Гламур Гэтсби / Фото, предоставлено 24 Каналу

Вдохновение 2000-ми: металлик, колье-сердца и массивные кольца

Y2K вернулся – и его блеск заметно в трендах зимних вечеринок. Если в планах вечеринка с неоновыми огнями или ярким гламуром, стоит искать аксессуары с оттенком ностальгии.

Металлические чокеры с подвесками, тонкие колье-сердечки, напоминающие подростковый поп-глам, объемные серьги-кольца – все это про "2000-е". Стильно, смело и гарантированно празднично.

Европейский минимализм: сдержанная элегантность

Сдержанные минималистичные образы важно не перегрузить. Украшения здесь выполняют роль привлекательного, но деликатного акцента.

Минималистичные серьги – капли, кольца, лаконичные геометрические формы в сочетании с тонкими подвесками с маленькими камушками – все это дополнит ваш костюм, брюки с блузой или платье.

Украинский модерн: этно-бохо с современным прочтением

Отдельная магия зимних праздников – это теплые вечера с элементами украинской аутентичности. Мы снова возвращаемся к своей настоящей национальной одежде – стильных объемных текстур, многослойных образов, натуральных тканей и материалов, глубины цветов и разнообразия кроя. В этом стиле сочетается природа, символы и современный дизайн.

Броши в виде калины, птичек. Это могут быть украшения сделаны вручную, в стилизации этно. К примеру, текстильные и деревянные украшения, серьги и колье с национальными мотивами, герданы, кораллы. Этими деталями можно создать невероятно красивый образ,

– делятся эксперты Monpacie.

Прежде всего стоит выбрать стиль, который вам больше всего отзывается, и уже тогда переходить к выбору цвета металла, материалов, объема украшений. Также не забывайте, что всегда есть универсальный вариант – жемчужины, лаконичные формы и миниатюрные подвески никогда не подводят.

Что бы вы ни выбрали, всегда помните: праздник для себя и близких мы создаем сами, своими руками и улыбками. Поэтому всегда важно найти время на детали, чтобы сиять, несмотря на все.