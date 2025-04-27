Ко вниманию выпускниц: какое платье стоит выбрать на выпускной 2025
- Рынок выпускных платьев предлагает различные варианты, в частности, с вырезами, коктейльные, с открытыми плечами.
- Платье стоит подбирать не только красивое, но и практичное.
Приближается окончание учебного года. Многие девушки уже активно ищут образы для выпускного.
Рынок предлагает много вариаций выпускных платьев. Помните, что подбирать нужно не только красивый, а еще и очень практичный вариант. Ведь выпускной это праздник, предусматривающий активное движение, пишет 24 Канал.
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Какое платье стоит рассмотреть на Выпускной
А-силуэт
Какие выпускные платья сейчас в моде / Фото Pinterest
Классика, которая подходит практически каждому типу фигуры. Платье имеет узкий верх и расширяется к низу, создавая изящный силуэт. Оно подходит для тех, кто хочет выглядеть нежно и романтично.
Русалочка или фасон Mermaid
Варианты стильных выпускных платьев / Фото Pinterest
Платье, которое подчеркивает силуэт, обтягивает фигуру до колен, а дальше расширяется. Это прекрасный вариант, однако, для некоторых он может показаться непрактичным именно из-за материала. Выбирайте легкие ткани, которые не будут сковывать ваши движения.
Платье с вырезами или прозрачными вставками
Какие есть фасоны выпускных платьев / Фото Pinterest
Отличный вариант для тех, кто хочет добавить игривую деталь в образ, не выходя за рамки элегантности. Вырезы могут быть на спине, талии или даже на боках.
Коктейльное платье
Какое платье стоит купить на Выпускной в 2025 / Фото Pinterest
Для тех, кто не хочет носить традиционное длинное платье, коктейльные варианты – это идеальный выбор. Они могут быть с различными деталями, такими как банты, оборки или складки.
Платье с открытыми плечами
Модные платья на выпускной вечер / Фото Pinterest
Такой вариант платья был хитом среди выпускниц последние несколько лет. Это и неудивительно. Платье такого типа может быть как коротким, так и длинным. Идеально для празднования выпускного в летнюю жару.