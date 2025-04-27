Ко вниманию выпускниц: какое платье стоит выбрать на выпускной 2025

Приближается окончание учебного года. Многие девушки уже активно ищут образы для выпускного.

Рынок предлагает много вариаций выпускных платьев. Помните, что подбирать нужно не только красивый, а еще и очень практичный вариант. Ведь выпускной это праздник, предусматривающий активное движение, пишет 24 Канал.

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Какое платье стоит рассмотреть на Выпускной

А-силуэт



Какие выпускные платья сейчас в моде / Фото Pinterest

Классика, которая подходит практически каждому типу фигуры. Платье имеет узкий верх и расширяется к низу, создавая изящный силуэт. Оно подходит для тех, кто хочет выглядеть нежно и романтично.

Русалочка или фасон Mermaid



Варианты стильных выпускных платьев / Фото Pinterest

Платье, которое подчеркивает силуэт, обтягивает фигуру до колен, а дальше расширяется. Это прекрасный вариант, однако, для некоторых он может показаться непрактичным именно из-за материала. Выбирайте легкие ткани, которые не будут сковывать ваши движения.

Платье с вырезами или прозрачными вставками



Какие есть фасоны выпускных платьев / Фото Pinterest

Отличный вариант для тех, кто хочет добавить игривую деталь в образ, не выходя за рамки элегантности. Вырезы могут быть на спине, талии или даже на боках.

Коктейльное платье



Какое платье стоит купить на Выпускной в 2025 / Фото Pinterest

Для тех, кто не хочет носить традиционное длинное платье, коктейльные варианты – это идеальный выбор. Они могут быть с различными деталями, такими как банты, оборки или складки.

Платье с открытыми плечами



Модные платья на выпускной вечер / Фото Pinterest

Такой вариант платья был хитом среди выпускниц последние несколько лет. Это и неудивительно. Платье такого типа может быть как коротким, так и длинным. Идеально для празднования выпускного в летнюю жару.