Ринок пропонує багато варіацій випускних суконь. Пам'ятайте, що підбирати потрібно не тільки красивий, а ще й дуже практичний варіант. Адже випускний це свято, що передбачає активний рух, пише 24 Канал.

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Яку сукню варто розглянути на Випускний

А-силует



Які випускні сукні зараз в моді / Фото Pinterest

Класика, яка підходить практично кожному типу фігури. Сукня має вузький верх і розширюється до низу, створюючи витончений силует. Вона підходить для тих, хто хоче виглядати ніжно та романтично.

Русалонька або фасон Mermaid



Варіанти стильних випускних суконь / Фото Pinterest

Сукня, яка підкреслює силует, обтягує фігуру до колін, а далі розширюється. Це прекрасний варіант, однак, для деяких він може здатися непрактичним саме через матеріал. Обирайте легкі тканини, які не сковуватимуть ваші рухи.

Сукня з вирізами або прозорими вставками



Які є фасони випускних суконь / Фото Pinterest

Чудовий варіант для тих, хто хоче додати грайливу деталь в образ, не виходячи за межі елегантності. Вирізи можуть бути на спині, талії або навіть на боках.

Коктейльна сукня



Яку сукню варто купити на Випускний у 2025 / Фото Pinterest

Для тих, хто не хоче носити традиційну довгу сукню, коктейльні варіанти – це ідеальний вибір. Вони можуть бути з різними деталями, такими як банти, оборки чи складки.

Сукня з відкритими плечима



Модні сукні на випускний вечір / Фото Pinterest

Такий варіант сукні був хітом серед випускниць останні декілька років. Це і не дивно. Сукня такого типу може бути як короткою, так і довгою. Ідеально для святкування випускного у літню спеку.