В роскошной вышиванке от Gunia Project: Елена Зеленская получила награду в США

Первая леди и президент Украины находятся с рабочим визитом в США. Елена Зеленская посетила выставку в Нью-Йорке в красивой вышиванке и получила награду от детской благотворительной организации Theirworld.

Визит в Нью-Йорк президентская чета осуществила для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Первая леди посетила выставку "Александра Экстер: сцена – это мир" в Украинском музее Нью-Йорка в красивом наряде. Впоследствии в этом же образе Елена Зеленская получила награду за преданность образованию и благополучию детей в Украине.

Елена Зеленская в вышиванке

Супруга президента появилась на публике в новой вышиванке с воротником и объемными рукавами от украинского бренда Gunia Project. Елена Зеленская часто примеряет на себе наряды или украшения от этой марки, поскольку соучредителем этого бренда является ее личная стилистка Наталья Каменская.

Белоснежную рубашку с вырезом и рукавами, которые усеяны разнообразным геометрическим и растительным орнаментом первая леди дополнила черными брюками палаццо на высокой посадке с широким поясом с золотой пряжкой.

Жена президента распустила и выпрямила волосы, а стилисты сделали ей укладку с косым пробором. Как всегда, визажисты сделали нежный макияж, который подчеркнул ее красоту, а образ довершили золотые серьги.



Елена Зеленская в красивой вышиванке / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская в красивой вышиванке / Фото из инстаграма первой леди

В Нью-Йорке Елена Зеленская получила награду Unlock Big Change от всемирной благотворительной организации Theirworld. Традиционно этой наградой отмечают людей, которые демонстрируют мужество и лидерство в борьбе за право каждого ребенка на образование или защиту прав девушек и женщин.