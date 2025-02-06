Украинские дизайнеры имеют в своем арсенале немало удивительных вышиванок, которые примеряет на себе Елена Зеленская, пишет 24 Канал. Бренды активно работают с национальным мотивом, создавая уникальные вышитые рубашки.

Читайте также Постоянно эпатирует: какие образы Бьянки Цензори запомнились фанатам больше всего

Вышиванка является одним из важнейших элементов украинской культуры и имеет для каждого сакральное значение. Первая леди обожает лаконичные вышиванки, которые идеально дополняют ее образы.

В день рождения первой леди предлагаем посмотреть, какие же безупречные вышиванки есть в ее гардеробе, которые она популяризировала на себе.

Лучшие вышиванки Елены Зеленской

Вышиванка Must Have

Первая леди имеет в своем гардеробе красивую белую вышиванку с черным геометрическим орнаментом от украинского бренда Must Have. Рубашку свободного кроя Елена Зеленская удачно сочетала с черными брюками палаццо.



Красивые вышиванки Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Вышиванка Gunia Project

Первая леди на встрече с украинской диаспорой в Сеуле надела красивую бежевую вышиванку-вышиванку от бренда Gunia Project. Свой образ она дополнила золотым колье и золотой цепочкой с кулоном.





Эффектные вышиванки Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Вышиванка Gaptuvalnya

На встречу с первой леди Сербии первая леди надела белоснежную вышиванку декорированную пуговицами. Вышивка вдохновлена орнаментами, взятыми из аутентичного кептарика родом из Опильского этнорегиона.



Красивые вышиванки Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Еще одна красивая вышиванка есть в гардеробе Зеленской уже черного цвета от этого же бренда из Ивано-Франковска. Елена Зеленская выбрала изделие с золотой вышивкой. Вышиванку украшает орнамент "Гранатовая лоза", который является символом благополучия.



Безупречные вышиванки Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Вышиванка Etnodim

Для интервью американскому каналу первая леди надела вышиванку с вышивкой белым по белому от бренда Etnodim, в которой сочетаются несколько техник вышивки, среди которых ажурное шитье, вырезание и мережка, а также цветочные и геометрические орнаменты.



Красивые вышиванки Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Вышиванка EMBR

Во время визита в Словению Елена Зеленская появилась в белой вышиванке с воротничком, которая выполнена в технике "Ришелье". Вышитую рубашку первая леди выбрала из коллекции "Воспоминания". Дизайнер бренда создала кружевную вышиванку и воротничок, вдохновившись праздничными семейными фотографиями украинцев начала XX века.



Стильные вышиванки Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Выбор Елены Зеленской подчеркивает ее приверженность украинским традициям и современному дизайну, а также поддержку национальных брендов на международной арене.