Какие вышиванки одеть школьникам на 1 сентября: лучшие варианты
- Для школьников на 1 сентября рекомендуют выбирать вышиванки из натуральной ткани, например лен или хлопок, с орнаментами, подходящие по возрасту и гендеру.
- Вышиванки стоит сочетать со штанами или юбкой, причем выбирать размер, который не ограничивает движений и не окажется слишком маленьким в следующем году.
- Девочкам подходят вышиванки с цветочными мотивами, а мальчикам – с геометрическими орнаментами, причем старшеклассникам стоит выбирать строгие модели.
Все чаще школьники выбирают для себя на 1 сентября вместо привычных рубашек и блузок – вышиванки. Эта вещь является стильной, праздничной и символом национальной гордости, поэтому вышитую рубашку должны иметь в гардеробе все ученики.
На выходных родители школьников еще есть время найти детей вышиванку на День знаний, поэтому далее расскажем, какие именно варианты стоит принять во внимание, пишет 24 Канал.
Какую вышиванку выбрать в школу?
Лучшим выбором является натуральная ткань – лен или хлопок. Такие вышиванки хорошо дышат и не сковывают движений. Чтобы вышиванка не сковывала движений ребенка, обращайте внимание на модели с круглым вырезом.
Относительно орнаментов, то на девочках хорошо смотрятся вышиванки с цветочными мотивами, а мальчикам подходят геометрические орнаменты. Выбирайте такую вышиванку, чтобы ее можно было одеть не только на 1 сентября, но и на другие государственные или религиозные праздники.
Девушкам-подросткам можно приобрести платье-вышиванку в нежной цветовой гамме. А вот для ребят старшеклассников уже можно выбирать классическую рубашку с геометрическими мотивами в строгом крое.
Вышиванки школьникам рекомендуется сочетать с брюками или юбкой. Низ может быть классическим или из школьной формы. Чтобы одежда была удобной и дольше прослужила, стоит покупать вышиванку по размеру, поскольку куцые модели уже в следующем году могут быть маловаты.
