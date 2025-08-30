Все чаще школьники выбирают для себя на 1 сентября вместо привычных рубашек и блузок – вышиванки. Эта вещь является стильной, праздничной и символом национальной гордости, поэтому вышитую рубашку должны иметь в гардеробе все ученики.

На выходных родители школьников еще есть время найти детей вышиванку на День знаний, поэтому далее расскажем, какие именно варианты стоит принять во внимание.

Какую вышиванку выбрать в школу?

Лучшим выбором является натуральная ткань – лен или хлопок. Такие вышиванки хорошо дышат и не сковывают движений. Чтобы вышиванка не сковывала движений ребенка, обращайте внимание на модели с круглым вырезом.

Относительно орнаментов, то на девочках хорошо смотрятся вышиванки с цветочными мотивами, а мальчикам подходят геометрические орнаменты. Выбирайте такую вышиванку, чтобы ее можно было одеть не только на 1 сентября, но и на другие государственные или религиозные праздники.

Девушкам-подросткам можно приобрести платье-вышиванку в нежной цветовой гамме. А вот для ребят старшеклассников уже можно выбирать классическую рубашку с геометрическими мотивами в строгом крое.

Вышиванки школьникам рекомендуется сочетать с брюками или юбкой. Низ может быть классическим или из школьной формы. Чтобы одежда была удобной и дольше прослужила, стоит покупать вышиванку по размеру, поскольку куцые модели уже в следующем году могут быть маловаты.