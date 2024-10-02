Очень важная деталь: зачем на джинсах есть заклепки

Джинсы – самая любимая вещь всех девушек. Мы носим их чуть ли не каждый день весь год и создаем на их основе множество стильных образов. Но задумывались ли вы над тем, зачем джинсы имеют заклепки? Попробуем в этом вместе разобраться.

Джинсы взошли на модный Олимп много лет назад и до сих пор остаются самым популярным нарядом, пишет Lady 24. Денимовые изделия начали шить еще в 1873 году для мужчин, а с 1918 года уже создавались женские коллекции. Все джинсы шили с добавлением металлических заклепок.

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Зачем на джинсах есть заклепки

Когда-то джинсы носил рабочий класс, поэтому производители вынуждены были создавать их такими, чтобы они оставались прочными и хорошо держались. Заклепки закрепляли именно в тех местах, где теоретически джинсы могли разойтись по швам.

Быстрее всего изнашивались джинсы на карманах, потому что туда постоянно что-то ставили, чтобы не потерять, поэтому именно на карманах до сих пор прикрепляют заклепки. Впрочем, их создают не только ради эстетики, заклепки действительно помогают швам крепче держаться, поэтому это продлевает их срок ношения.



Заклепки до сих пор есть на всех джинсах / Фото Pexels

Идея создать медные заклепки пришла Джейкобу Дэвису, соучредителю всемирно известного бренда Levi's. В 1873 году он вместе с Леви Страуссом получил патент на применение металлических заклепок на джинсах.

Благодаря этим маленьким деталям джинсы стали такими прочными, что их невозможно было разорвать. Такая себе долговечность денимовых штанов принесла бренду Levi's огромную популярность.

Металлические заклепки исчезли с джинсов во времена Второй мировой войны. Это было связано с тем, что весь металл направлялся на нужды армии, но после войны они снова вернулись и стали дополнять джинсы.