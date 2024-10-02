Джинси зійшли на модний Олімп багато років тому й досі залишаються найпопулярнішим вбранням, пише Lady 24. Денімові вироби почали шити ще у 1873 році для чоловіків, а з 1918 року вже створювалися жіночі колекції. Усі джинси шили з додаванням металевих заклепок.

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Навіщо на джинсах є заклепки

Колись джинси носив робітничий клас, тому виробники змушені були створювати їх такими, щоб вони залишалися міцними та добре трималися. Заклепки закріплювали саме в тих місцях, де теоретично джинси могли розійтися по швах.

Найшвидше зношувалися джинси на кишенях, бо туди постійно щось ставили, щоб не загубити, тому саме на кишенях досі прикріплюють заклепки. Втім їх створюють не тільки заради естетики, заклепки й справді допомагають швам міцніше триматися, тож це продовжує їхній термін носіння.



Заклепки й досі є на всіх джинсах / Фото Pexels

Ідея створити мідні заклепки прийшла Джейкобу Девісу, співзасновнику всесвітньо відомого бренду Levi's. У 1873 році він разом з Леві Страуссом отримав патент на застосування металевих заклепок на джинсах.

Завдяки цим маленьким деталям джинси стали такими міцними, що їх неможливо було розірвати. Така собі довговічність денімових штанів принесла бренду Levi's величезну популярність.

Металеві заклепки зникнули з джинсів за часів Другої світової війни. Це було пов’язано з тим, що увесь метал спрямовувався на потреби армії, але після війни вони знову повернулися та стали доповнювати джинси.