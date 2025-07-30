В книге нутрициолога Ботикарии Гарсии "Твой мозг голоден" говорится о том, что формирование пищевой среды начинает на этапе, когда мы наполняем продуктовую корзину. Важно не только, что вы покупаете, а и каким образом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Как нужно покупать продукты, чтобы не поправляться?

Не покупать продукты уставшим или на голодный желудок

В состоянии усталости или голодными мы совершаем много необдуманных покупок. В частности, жирной и высококалорийной пищи.



Как легко и быстро худеть без тренировок / Фото Pexels

Чтобы этого не происходило, нужно идти в магазин после хорошего обеда и в состоянии покоя. Например, большую закупку можно сделать в выходной, когда вы выспались и хорошенько поели.

Ходить на рынок

В магазинах представлено много вредной пищи. Маркетологи предусмотрительно размещают "ловушки", чтобы вы купили много товаров такого типа, даже если первоочередной вашей целью были полезные продукты такие как овощи.



Как правильно покупать продукты в магазине / Фото Pexels

Обязательно пишите список

Создавая список необходимых продуктов, пропишите меню. Таким образом вы сможете легче ориентироваться в том, какие продукты нужно купить.

Обратите внимание! Список поможет вам не только избежать импульсивных покупок вредных для здоровья, но и весомо сэкономить.