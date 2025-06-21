Одна из самых полезных активностей: как наконец начать заниматься йогой

Йога – древняя индийская практика, сочетающая физические упражнения (асанами), дыхательные техники (пранаяму) и медитацию. Благодаря этой активности можно достичь внутреннего равновесия, гармонии, а также улучшить общее здоровье.

Именно йога имеет огромное количество преимуществ для физического и ментального здоровья. Многие замечают, что эта активность снижает тревожность и убирает стресс, пишет 24 Канал.

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В чем преимущество занятий йогой

Благодаря йоге можно увеличить гибкость, укрепить мышцы и даже преодолеть боль в спине. К тому же она способствует улучшению сна. Также преимуществами этой активности являются:

повышение концентрации;

повышение самооценки;

контроль над эмоциями.



Что сделать, чтобы начать заниматься йогой дома / Фото Pexels

Как начать заниматься йогой

Прежде чем начать заниматься, определите вашу конечную цель. Например, вы хотите уменьшить стресс, улучшить физическую форму или научиться контролировать сознание.

Совет! Выберите направление йоги, которое подходит именно вам. К примеру, хатха-йога медленная и мягкая, она идеальна для новичков. А вот виньяса-йога более динамичная.



Почему нужно заниматься йогой / Фото Pexels

Далее вам нужно:

определитесь как вы будете заниматься: с инструктором или онлайн;

тогда выбрать студию или подготовить удобное место для практики.

Помните, что йога это о спокойствии. Не пытайтесь с первого раза постичь все асаны. Наслаждайтесь процессом и стремитесь к внутренней гармонии.