Аромат дубайского шоколада и не только: будущие тренды и хиты парфюмерии 2025 года
- Тренды парфюмерии 2025 года включают сладкие ноты, такие как черешня, карамель, фисташка, а также йогуртовые и лактонные ароматы.
- Основными хитами станут Ruby by Kajal с вишней, ананасом и миндалем, Vanilla Tana от Gritty, и новый аромат от Different Company, который символизирует весну.
- Ожидается, что дубайский шоколад и другие уникальные ноты будут популярными в различных духах.
Парфюмерия в 2025 году не будет отставать от трендов и предложит нам интересные ароматы, от которых будет сложно отказаться. Большинство из них отражают современные предпочтения женщин, поэтому выбрать точно будет из чего.
В мире парфюмерии все популярнее становятся сладкие ноты – черешня, карамель, мед и всевозможные десерты, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Pshyk Rozpyv.
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Будущие тренды парфюмерии
Эксперт по подбору духов рассказала на основе анализа выставки брендов в Милане, что будущим трендом станет фисташка. Очевидно, что дубайский шоколад с его хайпом дал толчок к созданию таких парфюмов. Многие бренды выпустили духи с нотами фисташкового мороженого.
Также отдельное направление имеют йогуртовые и лактонные духи. Многие ароматы откровенно имели запах фруктовых или персиковых йогуртов.
Основным хитом можно выделить Ruby by Kajal с взрывным миксом вишни, ананаса и миндаля. Именно этот парфюм на выставке поразил многих.
Gritty удивили приятным ванильным ароматом Vanilla Tana. А вот бренд Different Company представил новый аромат, который является настоящим воплощением весны во флаконе. Они достаточно ярко передали воздух с цветами, зеленью, влажной землей, поэтому этот аромат имеет все шансы стать популярным.
Трендовые новинки в парфюмерии: смотрите видео
Кроме того, есть еще 5 ароматов, о которых в 2025 году будут говорить все. Каждый из этих духов имеет уникальные ноты, что делает их привлекательными для разных женщин.