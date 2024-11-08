Ароматы, которые отпугивают мужчин: эти запахи могут испортить свидание

Есть некоторые женские духи, которые могут вызвать у мужчин отвращение. Они достаточно резкие и не совсем приятные. Запах – это важный инструмент в социальном взаимодействии, поэтому важно, чтобы он был приятным и притягивал к себе, а не отталкивал.

Ароматы разные, поэтому среди огромного многообразия есть некоторые из них, которые сильно концентрированные, насыщенные и могут отпугнуть мужчин, пишет 24 Канал.

Интересно Сведут с ума любого мужчину: 3 изысканных парфюма для женщин

Какие запахи не любят мужчины

Мужчины не сильно любят пряные ароматы на основе различных специй. Ноты кардамона или гвоздики имеют аромат горечи, поэтому не совсем подходят для свидания с мужчиной. Отторжение у мужчин может быть и от маскулинных ароматов с древесными и акватическими нотами.

Женщины любят сладкие ароматы, однако для мужчин они сильно приторные, поэтому не совсем им нравятся. Мужчины считают таких женщин наивными и думают, что они незрелые. Кроме того, мужчины не любят сильно насыщенных шлейфов, поскольку они вызывают у них тошноту.

Особенно плохим тоном является огромное количество пшиков духов. Слишком много аромата создает обратный эффект, поэтому вместо хорошего запаха, духи могут вонять.



Некоторые ароматы отталкивают мужчин / Фото Pexels

А еще обратите внимание на то, что несмотря на моду на унисекс, мужчины не любят духи, которые подходят одинаково для них и женщин, потому что им кажется, что от женщины пахнет другим мужчиной.

Сандал, ладан, мирра – мы любим эти ноты за успокаивающий эффект. Однако у мужчин они ассоциируются скорее с церковью и религиозными атрибутами, чем с женским ароматом. Лучше не выбирать такие ароматы для свиданий, потому что духи с благовониями могут отпугнуть мужчину.

Подсознательное негативное восприятие у мужчин вызывают запахи сандала, ладана и мирра, поскольку ассоциируются у мужчин с церковью и религиозными атрибутами, поэтому однозначно не подходят для свиданий.

Мужчинам нравятся духи с нежным ароматом ванили. Мягкие и женственные цветочные ноты жасмина и розы, а еще энергичные цитрусовые ароматы с теплыми и свежими нотками.