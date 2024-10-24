Что не стоит надевать на первое свидание: худшие ошибки, которые могут все испортить

Первое свидание для парня и девушки всегда довольно трепетное, и для того, чтобы приятные ожидания оправдались, важно не только себя правильно настроить, но и подобрать соответствующую одежду. Не зря говорят, что нас встречают по одежке, поэтому на первое свидание стоит подобрать стильные, но лаконичные и скромные вещи.

Впрочем, образ надо формировать не только для того, чтобы понравиться другому человеку, пишет Lady 24. От наряда зависит насколько комфортно и уверенно себя будете чувствовать вы.

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Первое правило – одежда должна быть не только привлекательной, но и уместной. Чтобы поразить партнера на первом свидании, стоит создать образ в стиле минимализм. Это должны быть классические вещи в базовых цветах или наряды в стиле кэжуал – джинсы с кроссовками.

На первое свидание необязательно надевать платье и каблуки, поскольку в таком виде вы не совсем будете себя уверенно чувствовать, и такой наряд подходит для похода в ресторан. На прогулку стоит одевать что-то банальное, в котором у вас будет красивый, и одновременно простой вид. Что точно не стоит одевать – читайте дальше.

Мятая одежда

Иногда на рандеву мы можем спешить из-за занятости на работе или личных дел, впрочем это не значит, что нужно выбегать из дома в мятой одежде. Такой наряд станет вашим самым большим модным промахом. Неопрятная одежда сможет полностью испортить впечатление, даже если этот наряд будет брендовым.

Спортивный костюм

Большинство первых свиданий происходят в непринужденной обстановке. Встреча может проходить в парке или в каких-то красивых прогулочных местах. Однако даже в таком случае не стоит одевать спортивный костюм, иначе вы продемонстрируете неуважение к человеку.



Одежда играет важную роль на первом свидании / Фото Pexels

Антитрендовую одежду

Девушкам порой трудно прощаться со своим любимым нарядом, впрочем если он вышел из моды, тогда одевать его на первое свидание запрещено. В таких вещах вы будете выглядеть несколько странными и покажете свой плохой вкус.

Откровенная одежда

На первом свидании всегда хочется поразить другого человека, однако не стоит надевать слишком обтягивающие вещи с большими разрезами. Такой наряд на первое свидание считается довольно неуместным.

Надевайте на первое свидание что-то красивое, но не навязчивое. Наряд не должен быть повседневный, но скромный, а стилизация вещей должна быть со вкусом. Дорого и красиво смотрится сочетание вещей в одном цвете. Эффектно выглядит комбинация черного и белого, а еще аутфиты в пастельных оттенках, которые сразу дарят нежный и непринужденный образ.