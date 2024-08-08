Как женщина изменилась с подросткового возраста и была ли она похожа на знаменитость с самого детства, рассказываем дальше.

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Как изменилась двойник Мэрилин Монро

Жасмин Чизвелл считают двойником Мэрилин Монро. Это помогло ей получить миллионы поклонников во всем мире.

Сейчас женщина с семьей являются жителями того самого особняка, который когда-то принадлежал Мэрилин Монро. Имея миллионы подписчиков в социальных сетях она проводит виртуальные экскурсии домом, а также рассказывает о ретро секретах красоты и стиля.

Как выглядит "копия" Мэрилин Монро: смотрите фото

Однако женщина не всегда была похожа на знаменитость. Недавно Жасмин рассказала, что потеряла свои подростковые черты лица.

Тогда я выглядела иначе,

– подписала она ролик, в котором показала, какой была в юности.

На видео Жасмин имела длинные русые волосы и была одета в кожаную куртку и футболку.

Как женщина выглядела в юности: смотрите видео

Подписчики Жасмин были поражены ее изменениями, однако не забыли отметить и неизменную красоту женщины.

"Ты выглядишь по-другому, но все равно остаешься собой", "Огромное преобразование", "Ты замечательная и тогда, и сейчас", – писали люди.

Напомним, что Жасмин Чизвелл постоянно проверяет в своем блоге различные бьюти-инструменты, косметику или средства ежедневной гигиены, которыми раньше пользовались женщины. Недавно блогерша решила протестировать аппликатор 1940-х годов, с помощью которого можно накрасить губы и создать четкий контур.