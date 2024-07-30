Как послание от умершего отца: женщина нашла в комиссионном магазине кошелек с запиской

Женщина, оплакивавшая смерть своего отца, нашла утешение в неожиданном месте. Она приобрела кошелек, а внутри обнаружила записку, ставшую для нее поддержкой.

Где женщина купила необычный кошелек и о чем шла речь в тексте сообщения, рассказываем далее.

К теме Безумный подарок: американская комикеса получила презент от своего покойного отца

Как женщина купила кошелек с запиской

Абриэль Клаузинг рассказала в вирусном ролике в тикток, что имела особенно тяжелую неделю, оплакивая смерть отца, когда решила пойти с сестрой в комиссионный магазин. Там девушки нашли кошелек с запиской, что стала поддержкой.

Я сказала ей, что хочу найти винтажный кошелек бренда Fossil. Мой папа любил посещать комиссионные магазины и находить выгодные предложения,

– поделилась Абриэль.

К счастью, она таки нашла недорогой кошелек Fossil и в придачу к нему еще и записку. Расстегнув черное кожаное изделие, женщина заметила сообщение, написанное от руки: "Когда ты прочитаешь это, ты будешь далеко от меня в милях, но близко в моем сердце. Я здесь. Я люблю тебя".

Женщина вставила записку в коллаж: смотрите фото

Абриэль говорит, что ее отец умер в январе 2021 года от Covid-19, но он был светлым человеком и относился ко всем, как к друзьям. Поскольку мужчина рос в очень бедной семье, бережливость и поиск выгодных товаров делали его счастливым.

Мы с сестрой любили ходить в комиссионные магазины с ним и всегда показывали ему наши крутые находки,

– вспоминает женщина.

Она добавляет, что когда в тот день нашла в комиссионном магазине сумку именно той марки, которую искала, это было похоже на знак.

Я знала, что это от него. Я всегда проверяю внутреннюю часть сумки, прежде чем покупать ее, чтобы убедиться, что она в хорошем состоянии. Когда я засунула туда руку, я нащупала бумажку, а когда вынула его, прочитала вслух сестре. Это лишь подтвердило, что он был с нами. Он всегда с нами,

– рассказала Абриэль.

Сегодня она использует этот кошелек для туалетных принадлежностей, а записку оформила как часть коллажа в доме.