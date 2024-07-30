Де жінка купила незвичний гаманець та про що йшлося у тексті повідомлення, розповідаємо далі.

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Як жінка купила гаманець із запискою

Абріель Клаузінг розповіла у вірусному ролику у тікток, що мала особливо важкий тиждень, оплакуючи смерть батька, коли вирішила піти з сестрою до комісійного магазину. Там дівчата знайшли гаманець із запискою, що стала підтримкою.

Я сказала їй, що хочу знайти вінтажний гаманець бренду Fossil. Мій тато любив відвідувати комісійні магазини й знаходити вигідні пропозиції,

– поділилась Абріель.

На щастя, вона таки знайшла недорогий гаманець Fossil та на додачу до нього ще й записку. Розстібнувши чорний шкіряний виріб, жінка помітила повідомлення, написане від руки: "Коли ти прочитаєш це, ти будеш далеко від мене в милях, але близько в моєму серці. Я тут. Я люблю тебе".

Жінка вставила записку у колаж: дивіться фото

Абріель каже, що її батько помер у січні 2021 року від Covid-19, але він був світлою людиною й ставився до всіх, як до друзів. Оскільки чоловік ріс у дуже бідній сім’ї, ощадливість і пошук вигідних товарів робили його щасливим.

Ми з сестрою любили ходити до комісійних магазинів з ним і завжди показували йому наші круті знахідки,

– пригадує жінка.

Вона додає, що коли того дня знайшла в комісійному магазині сумку саме тієї марки, яку шукала, це було схоже на знак.

Я знала, що це від нього. Я завжди перевіряю внутрішню частину сумки, перш ніж купувати її, щоб переконатися, що вона в хорошому стані. Коли я засунула туди руку, я намацала папірець, а коли вийняла його, прочитала вголос сестрі. Це лише підтвердило, що він був з нами. Він завжди з нами,

– розповіла Абріель.

Сьогодні вона використовує цей гаманець для туалетних приналежностей, а записку оформила як частина колажу в будинку.