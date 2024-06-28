Не могла поверить своим глазам: женщина нашла на свалке кастрюлю, которая стоит 15 тысяч гривен

Женщина, которая пошла выносить мусор, не поверила своим глазам, когда обнаружила, что кто-то выбросил кастрюлю, которая стоит 15 тысяч гривен.

Чем особенная кастрюля, что имеет такую стоимость, и что женщина сделала с ней, рассказываем дальше.

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Как женщина нашла кастрюлю за 15 тысяч гривен

Американка Энни Шилдс выбрасывала свой мусор, когда нашла дорогую кухонную посуду. Речь идет о кастрюле Le Creuset, которая стоит около 300 фунтов (ориентировочно 15 тысяч гривен).

Такая немаленькая цена кастрюли обусловлена тем, что она изготовлена из чугуна и разработана таким образом, чтобы ее хватило на всю жизнь. Кроме того, чугунный материал прочный, высококачественный и с годами впитывает в себя вкусы пищи, что улучшая приготовления каждый раз.

С радостью спас изделие, женщина поделилась снимком своего неожиданного открытия в соцсетях.

Я только что вынесла мусор и нашла это в своем мусорнике,

– написала Энни.

Как женщина нашла кастрюлю: смотрите фото

Позже женщина поделилась обновлением по находке, которую она почистила и вернула к почти новому виду.

Пост американки вскоре стал вирусным. Многие пользователи не могли поверить в удачу женщины.

"У меня есть такая же. Кто бы это выбросил?!", "Это самый большой мусорник среднего класса, который я когда-либо видел", "И они говорят, что бесплатный сыр только в мышеловке! Поздравляю, эта штука выглядит так, будто она в невероятном состоянии", – писали люди.